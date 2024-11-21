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Haberler Galatasaray Galatasaray HDI Sigorta CEV Kupası’nda 8’li Finaller Turu’nda!

Galatasaray HDI Sigorta CEV Kupası’nda 8’li Finaller Turu’nda!

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Fino Kaposvar'ı 3-0 mağlup etti ve adını CEV Kupası 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 22:36
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Galatasaray HDI Sigorta CEV Kupası’nda 8’li Finaller Turu’nda!

CEV Kupası'nda mücadele eden Galatasaray HDI Sigorta, 16'lı Finaller Turu rövanş maçında Macaristan'ın Fino Kaposvar takımını konuk etti. İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, rövanş karşılaşmasını 3-0'lık net bir skorla kazanarak adını 8'li Finaller Turu'na yazdırdı.

Mücadelede 17 sayı kaydeden Jean Patry, Galatasaray'ın en skorer oyuncusu olurken, Onur Günaydı 9, Martin Atanasov ve Ahmet Tümer 8'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

Galatasaray HDI Sigorta'nın CEV Kupası 8'li Finaller Turu'ndaki rakibi Ziraat Bankkart oldu.

Kaynak: DHA

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