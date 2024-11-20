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Haberler Galatasaray Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Galatasaray'ın sevilen file bekçisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı ekip ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemedi ve 38 yaşındaki Uruguaylı'nın emeklilik planları yaptığı ortaya çıktı. Bu doğrultuda Süper Lig devi, ağlarını koruyacak kaleci arayışlarına başladı. Premier Lig ekibinin önümüzdeki yaz yollarını ayıracağını açıkladığı genç eldiven, sarı kırmızılıların radarına takıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 12:16
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 38 yaşındaki sevilen file bekçisi Fernando Muslera'ya veda hazırlıkları sürüyor.

Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

2011-2012 sezonundan beri sarı kırmızılıların kalesini koruyan Muslera'nın sezon sonunda birçok kulüp rekorunu elinde tutarak emekliye ayrılması bekleniyor.

Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Florya yönetimi ise Muslera'nın önümüzdeki sezondan itibaren eldiveni devredeceği isim için yoğun çalışmalar sürdürüyor.

Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Listeye Avrupa'dan sayısız başarılı kaleci alan Galatasaray'da son olarak rota, Premier Lig'e dönmüştü. İşte Ada'dan radara giren o genç eldiven...

Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

EURO 2024'teki performansı ile kariyerinde dev bir sıçrama yapan Giorgi Mamardashvili ile tekrar masaya oturmak isteyen Liverpool, iki ismi bu bağlamda gözden çıkartmıştı.

Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Bu isimlerden birincisi, takımın as kalecisi Brezilyalı eldiven Alisson'du. 32 yaşındaki file bekçisinin adı Galatasaray ile anılmıştı.

Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen ikinci isim ise 25 yaşındaki Caoimhín Kelleher oldu.

Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Hali hazırda yeterli sayıda kalecisi bulunan Chelsea'nin, İrlandalı kaleciye 40 milyon Euro teklif edeceği dedikoduları Fabrizio Romano tarafından yalanlanmıştı.

Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Bu gelişmelerin ardından gözler, yoğun kaleci mesaisinin sürdüğü Süper Lig devi Galatasaray'a çevrildi.

Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Yetenekli eldiven, Galatasaray'ın gözlem listesinde Alisson ile birlikte yer alıyor ve sezon sonunda veda edeceği Liverpool'da yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Ada devi ile bu sezon 8 maçta görev alan Kelleher, bu maçların yarısında kalesini gole kapattı ve diğer yarısında toplamda 5 gol yedi. File bekçisinin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

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