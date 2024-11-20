Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...

Listeye Avrupa'dan sayısız başarılı kaleci alan Galatasaray'da son olarak rota, Premier Lig'e dönmüştü. İşte Ada'dan radara giren o genç eldiven...

EURO 2024'teki performansı ile kariyerinde dev bir sıçrama yapan Giorgi Mamardashvili ile tekrar masaya oturmak isteyen Liverpool, iki ismi bu bağlamda gözden çıkartmıştı.