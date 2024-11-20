Galatasaray'a yıldız kaleci müjdesi! Sezon sonunda transfer...
Galatasaray'ın sevilen file bekçisi Fernando Muslera, sarı kırmızılı ekip ile sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemedi ve 38 yaşındaki Uruguaylı'nın emeklilik planları yaptığı ortaya çıktı. Bu doğrultuda Süper Lig devi, ağlarını koruyacak kaleci arayışlarına başladı. Premier Lig ekibinin önümüzdeki yaz yollarını ayıracağını açıkladığı genç eldiven, sarı kırmızılıların radarına takıldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Listeye Avrupa'dan sayısız başarılı kaleci alan Galatasaray'da son olarak rota, Premier Lig'e dönmüştü. İşte Ada'dan radara giren o genç eldiven...
EURO 2024'teki performansı ile kariyerinde dev bir sıçrama yapan Giorgi Mamardashvili ile tekrar masaya oturmak isteyen Liverpool, iki ismi bu bağlamda gözden çıkartmıştı.
Bu isimlerden birincisi, takımın as kalecisi Brezilyalı eldiven Alisson'du. 32 yaşındaki file bekçisinin adı Galatasaray ile anılmıştı.
Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen ikinci isim ise 25 yaşındaki Caoimhín Kelleher oldu.
Hali hazırda yeterli sayıda kalecisi bulunan Chelsea'nin, İrlandalı kaleciye 40 milyon Euro teklif edeceği dedikoduları Fabrizio Romano tarafından yalanlanmıştı.
Bu gelişmelerin ardından gözler, yoğun kaleci mesaisinin sürdüğü Süper Lig devi Galatasaray'a çevrildi.
Yetenekli eldiven, Galatasaray'ın gözlem listesinde Alisson ile birlikte yer alıyor ve sezon sonunda veda edeceği Liverpool'da yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.
Ada devi ile bu sezon 8 maçta görev alan Kelleher, bu maçların yarısında kalesini gole kapattı ve diğer yarısında toplamda 5 gol yedi. File bekçisinin güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
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