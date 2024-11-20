GALATASARAY HABERİ: Osimhen'in sözleşmedeki özel maddesi dikkat çekti! Napoli ve transfer...

Galatasaray'a gelişi ile dünya futbol piyasasında büyük şaşkınlık yaratan Victor Osimhen, ara transfer dönemi yaklaşırken yine tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor…

Merak edilen konu, Nijeryalı golcü, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymeye devam mı edecek yoksa başka bir maceraya mı yelken açacak.