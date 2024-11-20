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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Osimhen'in sözleşmedeki özel maddesi dikkat çekti! Napoli ve transfer...

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'in sözleşmedeki özel maddesi dikkat çekti! Napoli ve transfer...

Son dakika spor haberleri | Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği futbolla taraftarların vazgeçilmez ismi haline gelen Osimhen gerçeği ortaya çıktı. Nijeryalı santrforun sözleşmesindeki o madde transfere dair her şeyi belirledi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 10:25
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GALATASARAY HABERİ: Osimhen'in sözleşmedeki özel maddesi dikkat çekti! Napoli ve transfer...

Galatasaray'a gelişi ile dünya futbol piyasasında büyük şaşkınlık yaratan Victor Osimhen, ara transfer dönemi yaklaşırken yine tüm dünyanın gündemini meşgul ediyor…

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'in sözleşmedeki özel maddesi dikkat çekti! Napoli ve transfer...

Merak edilen konu, Nijeryalı golcü, sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı formayı giymeye devam mı edecek yoksa başka bir maceraya mı yelken açacak.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'in sözleşmedeki özel maddesi dikkat çekti! Napoli ve transfer...

Ara transfer dönemi için geçerli çıkış opsiyonu olduğu açıklanan 25 yaşındaki yıldızın Galatasaray'a bir sezonluk maliyeti 9 milyon Euro...

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'in sözleşmedeki özel maddesi dikkat çekti! Napoli ve transfer...

Sabah'ın haberine göre, Napoli cephesinin kiralık sözleşmeye koydurduğu 6.5 milyon Euro'luk özel madde ise Osimhen'in onay vermemesi halinde devreye girmeyecek.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'in sözleşmedeki özel maddesi dikkat çekti! Napoli ve transfer...

BONSERVİSİNİ ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI

İtalyan ekibi, Galatasaray'a kiraladığı Nijeryalı forvet için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmek istedi. 75 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Osimhen'i devre arasında Galatasaray'dan çıkarmanın karşılığı 6.5 milyon Euro tazminat olarak belirlendi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'in sözleşmedeki özel maddesi dikkat çekti! Napoli ve transfer...

Ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesi Napoli'ye değil tamamen Osimhen'in rızasına bağlı. Sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olan yıldız oyuncu, bu ihtimali ortadan kaldırdı ve sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim de Osimhen'in bonservisini almak için sponsor görüşmelerine hız verdi.

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