GALATASARAY HABERİ: Osimhen'in sözleşmedeki özel maddesi dikkat çekti! Napoli ve transfer...
Son dakika spor haberleri | Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği futbolla taraftarların vazgeçilmez ismi haline gelen Osimhen gerçeği ortaya çıktı. Nijeryalı santrforun sözleşmesindeki o madde transfere dair her şeyi belirledi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Sabah'ın haberine göre, Napoli cephesinin kiralık sözleşmeye koydurduğu 6.5 milyon Euro'luk özel madde ise Osimhen'in onay vermemesi halinde devreye girmeyecek.
BONSERVİSİNİ ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELER HIZ KAZANDI
İtalyan ekibi, Galatasaray'a kiraladığı Nijeryalı forvet için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmek istedi. 75 milyon Euro serbest kalma maddesi olan Osimhen'i devre arasında Galatasaray'dan çıkarmanın karşılığı 6.5 milyon Euro tazminat olarak belirlendi.
Ancak bu anlaşmanın gerçekleşmesi Napoli'ye değil tamamen Osimhen'in rızasına bağlı. Sarı-kırmızılı takımda çok mutlu olan yıldız oyuncu, bu ihtimali ortadan kaldırdı ve sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmaya karar verdi. Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim de Osimhen'in bonservisini almak için sponsor görüşmelerine hız verdi.
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