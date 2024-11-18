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Haberler Galatasaray Harika bir deneyim

Harika bir deneyim

Victor Osimhen, “Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynayabilmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika. Gerçekten mükemmel bir deneyim oluyor” diye konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Harika bir deneyim

Sarı-kırmızılıların golcüsü Victor Osimhen, açıklamalar yaptı. Osimhen, "Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyiciydi. Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynayabilmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika. Ne zaman bir restorana gitsem bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar. Onlara beni kabul ettikleri, bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum" dedi. Nijeryalı golcü, "Gerçekten harika bir deneyim oluyor. Umarım burada kaldığım son ana kadar keyif almaya devam ederim. Henry Onyekuru ile konuştum; 'Oraya gittiğinde iyi bir maç çıkarırsan futbolcular seni taraftarlarla eğlenmen için tribünün önüne doğru iter' demişti. Galatasaray'da ilginç bir kültür var, tribünlerin önüne gidip önce bağırmalarını istiyorsunuz, sonra 'Şşş' diyerek susturuyorsunuz ve '1- 2-3' diyerek tribünler ile eğleniyorsunuz. Bu anlar, taraftarları çok mutlu ediyor, bunu çok seviyorum" diye ekledi.

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