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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri: Kalmak istediğini söyledi!

Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri: Kalmak istediğini söyledi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir televizyon kanalına konuk olan Buruk, Victor Osimhen'le ilgili "Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi" dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 23:58 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 00:05
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Okan Buruk'tan Victor Osimhen sözleri: Kalmak istediğini söyledi!

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, katıldığı bir televizyon programında sarı kırmızılı ekibin gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen'in takımdaki geleceğiyle ilgili konuşan Buruk "Başından beri takımda kalacağını söyledi" dedi ve şunları kaydetti:

"Kontratında madde var ama bizde kalmak istediğini söyledi. Burada önemli olan oyuncu. Gidip gitmeyeceğine karar verecek kişi Osimhen. O da kalmak istediğini söyledi. O maddenin hiçbir önemi yok.

Mertens ile iletişime geçtim. Icardi, İtalya'dan tanıyordu, konuştuk. İmkansız, çok zor olur dediler. Çok iyi oyuncu olduğunu söylediler. Bu tür transferlerde özellikle iyi tanıyan oyuncularla iletişime geçiyorum. Mevki olarak Icardi gibi bir isminiz varsa elinizde, önemli bir değer, onun da ne düşündüğünüzü bilmesi çok önemli. Onun yerine almıyorsun sonuçta. Icardi çok önemli bir oyuncu olduğunu, katkı sağlayacağını söyledi. Napoli'nin bırakmayacağını dile getirdi ama çok mutlu oldu. Takıma katkı sağlayacak iyi oyuncu olduktan sonra problem yok, Icardi için böyle."

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