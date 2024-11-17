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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."

GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen'den transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Nijeryalı santrfor, bu süreçteki Onyekuru ile konuşmalarını anlattı. İşte açıklamanın ayrıntıları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 14:24
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GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, konuk olduğu bir YouTube kanalında dikkat çeken ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."

"GALATASARAY HARİKA BİR KULÜP"

Galatasaray'da bu atmosferi beklemediğini itiraf eden Victor Osimhen, "Şu ana kadar İstanbul'daki, Galatasaray'daki deneyimim gerçekten etkileyeciydi. Bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı beklemiyordum.

GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."

Galatasaray kadar büyük bir kulüpte oynayabilmek, bu kulübün ne kadar iyi bir arada kaldığını görmek, ne kadar büyük bir aile olduğunu görmek gerçekten harika" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."

"TARAFTAR İÇİN OYNAMAYI SEVİYORUM"

Taraftarların kendisine olan ilgisine dikkat çeken Victor Osimhen, "Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar.

GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."

Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum, kişisel tutkum için çıkıyorum" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."

"ONYEKURU İLE KONUŞTUM"

Sarı-kırmızılı kulüpte harika bir deneyim geçirdiğini belirten Nijeryalı forvet, "Gerçekten harika bir deneyim oluyor. Umarım burada kaldığım son ana kadar bu şekilde keyif almaya devam ederim" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."

Galatasaray'a imza attıktan sonra Henry Onyekuru ile konuştuğunu vurgulayan Victor Osimhen, "Galatasaray'a ilk geldiğimde Henry Onyekuru ile konuştum.

GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."

Bana 'Oraya gittiğinde iyi bir maç çıkarırsın maçtan sonra futbolcular seni taraftarlarla eğlenmen için tribünün önüne doğru iter' demişti" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."

Maç sonunda yaşanan sevinci özetleyen Victor Osimhen, "Galatasaray'da ilginç bir kültür var, tribünlerin önüne gidip önce bağırmalarını istiyorsunuz, sonra 'Şşş' diyerek onları susturuyorsunuz ve '1-2-3' diyerek tribünler ile eğleniyorsunuz. Bu anlar, taraftarları çok mutlu ediyor. Bence onlar da tıpkı oyuncular gibi sevinmeyi hak ediyor ve bunu çok seviyorum" dedi.

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