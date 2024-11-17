GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'den Onyekuru itirafı! "Transfer..."
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın yıldız ismi Osimhen'den transfer sürecine dair dikkat çeken açıklamalar geldi. Nijeryalı santrfor, bu süreçteki Onyekuru ile konuşmalarını anlattı. İşte açıklamanın ayrıntıları... GS SPOR HABERLERİ
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"GALATASARAY HARİKA BİR KULÜP"
"TARAFTAR İÇİN OYNAMAYI SEVİYORUM"
Taraftarların kendisine olan ilgisine dikkat çeken Victor Osimhen, "Ne zaman bir restorana gitsem, beni ne zaman görseler kulüplerinde oynadığım için bana ne kadar minnettar olduklarını gösteriyorlar.
Onlara beni kabul ettikleri için, bana bu sevgiyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Sahaya ne zaman çıksam onlar için oynamaya ve gol atmaya çıkıyorum, kişisel tutkum için çıkıyorum" şeklinde konuştu.
"ONYEKURU İLE KONUŞTUM"
Sarı-kırmızılı kulüpte harika bir deneyim geçirdiğini belirten Nijeryalı forvet, "Gerçekten harika bir deneyim oluyor. Umarım burada kaldığım son ana kadar bu şekilde keyif almaya devam ederim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a imza attıktan sonra Henry Onyekuru ile konuştuğunu vurgulayan Victor Osimhen, "Galatasaray'a ilk geldiğimde Henry Onyekuru ile konuştum.
Bana 'Oraya gittiğinde iyi bir maç çıkarırsın maçtan sonra futbolcular seni taraftarlarla eğlenmen için tribünün önüne doğru iter' demişti" açıklamasını yaptı.
Maç sonunda yaşanan sevinci özetleyen Victor Osimhen, "Galatasaray'da ilginç bir kültür var, tribünlerin önüne gidip önce bağırmalarını istiyorsunuz, sonra 'Şşş' diyerek onları susturuyorsunuz ve '1-2-3' diyerek tribünler ile eğleniyorsunuz. Bu anlar, taraftarları çok mutlu ediyor. Bence onlar da tıpkı oyuncular gibi sevinmeyi hak ediyor ve bunu çok seviyorum" dedi.
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