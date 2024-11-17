GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği olağanüstü futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Osimhen konusunda yeni bir transferi daha ortaya atıldı. Bu haber sonrası sarı-kırmızılılarda yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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Tottenham maçında attığı 2 golle takımının galip gelmesinde başrol oynayan Nijeryalı oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi.
İngiltere Premier Lig devlerinin yakın takibinde olan Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Geçtiğimiz günlerde takımın başına Portekizli teknik adam Ruben Amorim'i takımın başına geçiren Manchester United, Osimhen için Napoli'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan basınından Gerardo Fasano'nun aktardığı ve aspor.com.tr'den Enes Arslan'ın derlediği habere göre Kırmızı Şeytanlar, Victor Osimhen için Napoli'ye 'para + Joshua Zirkzee' teklifinde bulunacak.
Victor Osimhen Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maçta forma giydi.
8 maça 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu 8 gol 3 asist kaydetti.
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