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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a geldiği günden bu yana sergilediği olağanüstü futbolla tüm dikkatleri üzerine çeken Osimhen konusunda yeni bir transferi daha ortaya atıldı. Bu haber sonrası sarı-kırmızılılarda yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 16:18
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GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de 13. haftada deplasmanda Bodrum FK deplasmanına çıkacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...

Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden sarı-kırmızılılar, Okan Buruk yönetiminde ligde 25. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...

Sarı-kırmızılıların yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Osimhen ise adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...

Tottenham maçında attığı 2 golle takımının galip gelmesinde başrol oynayan Nijeryalı oyuncu, Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesine girdi.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...

İngiltere Premier Lig devlerinin yakın takibinde olan Osimhen için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...

Geçtiğimiz günlerde takımın başına Portekizli teknik adam Ruben Amorim'i takımın başına geçiren Manchester United, Osimhen için Napoli'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...

İtalyan basınından Gerardo Fasano'nun aktardığı ve aspor.com.tr'den Enes Arslan'ın derlediği habere göre Kırmızı Şeytanlar, Victor Osimhen için Napoli'ye 'para + Joshua Zirkzee' teklifinde bulunacak.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...

Victor Osimhen Galatasaray formasıyla bu sezon 9 maçta forma giydi.

GALATASARAY HABERİ | Manchester United'ın Victor Osimhen planı! Teklif belli oldu...

8 maça 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu 8 gol 3 asist kaydetti.

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