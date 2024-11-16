TRANSFER HABERİ | Manchester United'dan Galatasaraylı yıldıza kanca! Ruben Amorim talimat verdi
Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yenilmezlik serisini devam ettiriyor. Sarı kırmızılılarda bu sezon performansı ile adından söz ettiren bir yıldız, Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in transfer listesine girdi. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:19 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 10:22
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Sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osihmen'in talipleri gün geçtikçe artmaya devam ederken, Aslan'ın bir diğer formda yıldızına da sürpriz bir talip çıktı.
Sporting Lizbon'da kendini ispatlayan ve sonrasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın başına geçen Portekizli Teknik Direktör Ruben Amorim, Yunus Akgün'ü gözüne kestirdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun boşluğunu dolduran Yunus Akgün, 6 gol / 1 asist ile Galatasaray'ın bankosu olurken hücum hattında her bölgede (sol kanat, 10 numara, sağ açık) görev yapması ile devlerin de dikkatini çekti.
Portekiz ekibi Sporting'i çalıştırdığı dönemde Yunus'u fark eden Ruben Amorim, Sabah'ta yer alan habere göre Manchester United'ın başına geçer geçmez Galatasaraylı oyuncuyu listesine ekledi.
İngiliz devinin scoutları, 2000 doğumlu milli futbolcuyu ocak ayına kadar izleyecek.
Manchester United'da kadroyu değiştirmeye hazırlanan Amorim, Yunus Akgün için olumlu görüş verdi.
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