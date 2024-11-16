Wanda, olaylar sonrasında İcardi'yi polise şikayet etmiş ve İcardi'ye "kadına şiddetten" soruşturma açılmıştı. Yıldız futbolcu, dün yaşananlarla ilgili sessizliğini bozdu. Arjantin'den 'Socios del Especteculo' programına konuşan İcardi, şunları söyledi: "Bunların hepsi Wanda'nın abartısı.

HER ŞEYİ ÇARPITIYOR

Ben hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve benim haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna her şeyi çarpıtıyor. Ona attığım mesajı sosyal medyada gösterdiğinde beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir." Ayrıca, Arjantin basını, İcardi'nin Wanda'ya, "Hayatımı mahvettin. Sakatlanmam senin suçun. Sen rezil bir kadınsın. Kötü bir annesin. Sen bir yalancısın" dediği iddia edildi.

Icardi, yaşananların ardından kızlarının velayetini alıp İstanbul'a dönmek ve birlikte yaşamak istiyor.