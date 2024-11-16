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Haberler Galatasaray Icardi'nin kardeşinden flaş paylaşım: Bugün kutlama günü!

Icardi'nin kardeşinden flaş paylaşım: Bugün kutlama günü!

Uzun bir süredir özel hayatı ile dikkat çeken Mauro Icardi, son günlerde Wanda Nara ile arasında geçtiği iddia edilen olaylar dolayısıyla gündemdeydi. Yıldız oyuncunun kardeşi, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 16:07
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Icardi'nin kardeşinden flaş paylaşım: Bugün kutlama günü!

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara ile boşanma sürecindeydi. Sevilen oyuncu önce Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapattı. Ardından Nara'nın rapçi L-Gante ile ilişkisi ortaya çıktı. Bardağı taşıran son damla ise Icardi'nin Wanda'ya gönderdiği mesajın yine Wanda tarafından sosyal medya üzerinden ifşalanması oldu.

Milli arada Arjantin'e giden Icardi, eski eşi ile problem yaşadı ve iddiaya göre davalık oldu. Hem Türkiye, hem Arjantin basınında günlerdir konuşulan bu olayların üstüne Icardi'nin kardeşi Guido Icardi, flaş bir paylaşımda bulundu.

Guido yaptığı paylaşımda, "Bugün kutlama günü! Nihayet o kötü insan ailemden uzaklaşıyor. Artık başkalarının sorunu." ifadelerinde bulundu.

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