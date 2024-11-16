Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kanat bölgesine öncelik verildi. Cimbom Ada'da performansıyla adından söz ettiren İspanyol kanat oyuncusunu radarına aldı. Sarı kırmızılı kurmaylar, Gabriel Sara'nın da eski takım arkadaşı olan yıldız için kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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14 GOLE KATKI YAPTI
Galatasaray, Gabriel Sara'nın da kefil olduğu Sainz için devre arasında İngiliz ekibiyle masaya oturma kararı aldı.
Geçen sezon başında Giresunspor'dan Norwich'e bedelsiz olarak transfer olan Sainz'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor.
Ada temsilcisinin bu sezon harikalar yaratan oyuncuyu 10 milyon Euro'nun altında bir miktara bırakmak istemediği de gelen bilgiler arasında.
Sainz, bu sezon Norwich'te 17 maçta, 12 gol attı, 2 de asist yaptı.
GİRESUN'DA 10 GOL ATTI
Giresunspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 2022-23 sezonunda toplam 34 maça çıkan Borja Sainz, 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
2 bin 745 dakika sahada kalan İspanyol oyuncu, 10 kez sarı kart görürken, 1 defa da kırmızı kartla oyundan atılmıştı.
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