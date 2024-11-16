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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu

Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da kanat bölgesine öncelik verildi. Cimbom Ada'da performansıyla adından söz ettiren İspanyol kanat oyuncusunu radarına aldı. Sarı kırmızılı kurmaylar, Gabriel Sara'nın da eski takım arkadaşı olan yıldız için kulübüyle masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu

Kanat transferi yapmayı planlayan Galatasaray için İspanyol basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu

Fotomaç'ın Radio Popular de Bilbao'dan derlediği habere göre; sarı-kırmızılılar, 2022-23 sezonunda Süper Lig'de Giresunspor forması giyen Borja Sainz'ı gündemine aldı.

Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu

Norwich City'de gösterdiği performansla tüm Avrupa'nın dikkatini çeken 23 yaşındaki İspanyol oyuncuyu La Liga ekibi Atletico Madrid'in de yakından ettiği vurgulandı.

Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu

14 GOLE KATKI YAPTI

Galatasaray, Gabriel Sara'nın da kefil olduğu Sainz için devre arasında İngiliz ekibiyle masaya oturma kararı aldı.

Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu

Geçen sezon başında Giresunspor'dan Norwich'e bedelsiz olarak transfer olan Sainz'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor.

Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu

Ada temsilcisinin bu sezon harikalar yaratan oyuncuyu 10 milyon Euro'nun altında bir miktara bırakmak istemediği de gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu

Sainz, bu sezon Norwich'te 17 maçta, 12 gol attı, 2 de asist yaptı.

Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu

GİRESUN'DA 10 GOL ATTI

Giresunspor'da Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 2022-23 sezonunda toplam 34 maça çıkan Borja Sainz, 10 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan Sainz operasyonu! Sara transfere kefil oldu

2 bin 745 dakika sahada kalan İspanyol oyuncu, 10 kez sarı kart görürken, 1 defa da kırmızı kartla oyundan atılmıştı.

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