Galatasaray'dan kritik Victor Osimhen hamlesi! Tam yetki verildi
Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde renklerine kiralık olarak bağladığı Victor Osimhen, takıma kısa sürede kusursuz uyum sağladı. Sarı kırmızılı yönetim, yıldız oyuncu ile ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İşte o karar... | Son dakika GS transfer haberleri
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Bu bağlamda yıldız oyuncunun bonservisi için İtalya'da ilk temaslar Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu tarafından gerçekleştirildi.
Milliyet'in haberine göre Kavukçu ve Okan Buruk ikilisi önceki gün Nijeryalı forvetin kiralanmasında önemli rol oynayan Gardi ile yemekte bir araya gelmişti.
Galatasaray'dan tam yetki alan Gardi'nin Napoli ile ön temaslara başlayacağı belirtildi ve böylece Nijeryalı yıldız için transfer operasyonu başladı.
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