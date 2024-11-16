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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan kritik Victor Osimhen hamlesi! Tam yetki verildi

Galatasaray'dan kritik Victor Osimhen hamlesi! Tam yetki verildi

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son günlerinde renklerine kiralık olarak bağladığı Victor Osimhen, takıma kısa sürede kusursuz uyum sağladı. Sarı kırmızılı yönetim, yıldız oyuncu ile ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İşte o karar... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 09:45
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Galatasaray'dan kritik Victor Osimhen hamlesi! Tam yetki verildi

Galatasaray, Florya'da Victor Osimhen değerlendirmesi gerçekleştirdi ve oyuncunun takım için önemi konuşuldu.

Galatasaray'dan kritik Victor Osimhen hamlesi! Tam yetki verildi

Okan Buruk ve yönetim, Nijeryalı forvetin performansından memnun olduklarını, "Onunla beraber takım gücümüz %30-40 arttı." diyerek belirtti.

Galatasaray'dan kritik Victor Osimhen hamlesi! Tam yetki verildi

Ayrıca değerlendirmede, "Takıma bu kadar olumlu yönde etki etmesi ve aidiyet hissetmesi çok önemli." denildi.

Galatasaray'dan kritik Victor Osimhen hamlesi! Tam yetki verildi

Bu bağlamda yıldız oyuncunun bonservisi için İtalya'da ilk temaslar Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukçu tarafından gerçekleştirildi.

Galatasaray'dan kritik Victor Osimhen hamlesi! Tam yetki verildi

Milliyet'in haberine göre Kavukçu ve Okan Buruk ikilisi önceki gün Nijeryalı forvetin kiralanmasında önemli rol oynayan Gardi ile yemekte bir araya gelmişti.

Galatasaray'dan kritik Victor Osimhen hamlesi! Tam yetki verildi

Galatasaray'dan tam yetki alan Gardi'nin Napoli ile ön temaslara başlayacağı belirtildi ve böylece Nijeryalı yıldız için transfer operasyonu başladı.

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