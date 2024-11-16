Galatasaray'dan kritik Victor Osimhen hamlesi! Tam yetki verildi

Galatasaray, Florya'da Victor Osimhen değerlendirmesi gerçekleştirdi ve oyuncunun takım için önemi konuşuldu.

Okan Buruk ve yönetim, Nijeryalı forvetin performansından memnun olduklarını, "Onunla beraber takım gücümüz %30-40 arttı." diyerek belirtti.