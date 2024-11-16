Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...
Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağlamayı hedeflediği Jhon Arias'tan kötü haber geldi. Sarı kırmızılıların resmi teklif sunduğu kanat oyuncusu için Amerikalı bir iş adamı devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri
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Bu sezon da şampiyon olup 5. yıldızı armalarına eklemek isteyen Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Son olarak Ocak ayında takıma kanat forvet takviyesi yapmak için Jhon Arias'ı listesinin başına yazan Galatasaray'a kötü haber geldi.
Oyuncunun kulübüne yakın kaynaklardan NETFLU, ABD'li iş adamı John Textor'un Arias'ı istediğini duyurdu.
John Textor, 2022-2023 sezonundan beri Olympique Lyon kulübünde başkanlık koltuğunda oturuyor.
Textor, aynı zamanda Crystal Palace, Botafogo ve RWD Molenbeek takımlarının hissedarı.
Haberde bahsedilene göre Amerikalı iş adamı, 27 yaşındaki oyuncuyu Avrupa'daki takımlarından biri için transfer etmeyi düşünüyor.
Galatasaray'ın ise Kolombiyalı oyuncu için pazarlık kapısını 6-7 milyon Euro'dan açtığı biliniyordu.
Ancak Fluminense tarafından 27 yaşındaki kanat için daha yüksek bir bonservis bedeli istediği dile getirilmişti.
Avrupa'da oynamak üzere sarı kırmızılıların teklifine sıcak bakan Arias da kulübüne baskı yapıyordu.
Yıldız oyuncu, 2021 yılından beri formasını giydiği Brezilya ekibinde toplamda 190 maça çıktı ve 42 gol / 42 asist istatistiklerini yakaladı.
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