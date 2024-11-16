  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağlamayı hedeflediği Jhon Arias'tan kötü haber geldi. Sarı kırmızılıların resmi teklif sunduğu kanat oyuncusu için Amerikalı bir iş adamı devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 13:56
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Milli araya 31 puan ile giren takım, en yakın rakibi ile (Fenerbahçe) arasındaki farkı 5'e çıkarmış durumda.

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Süper Lig'de olduğu şekilde UEFA Avrupa Ligi'nde de namağlup devam eden sarı kırmızılılar, Avrupa'da ise 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Bu sezon da şampiyon olup 5. yıldızı armalarına eklemek isteyen Cimbom'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Son olarak Ocak ayında takıma kanat forvet takviyesi yapmak için Jhon Arias'ı listesinin başına yazan Galatasaray'a kötü haber geldi.

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Oyuncunun kulübüne yakın kaynaklardan NETFLU, ABD'li iş adamı John Textor'un Arias'ı istediğini duyurdu.

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

John Textor, 2022-2023 sezonundan beri Olympique Lyon kulübünde başkanlık koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Textor, aynı zamanda Crystal Palace, Botafogo ve RWD Molenbeek takımlarının hissedarı.

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Haberde bahsedilene göre Amerikalı iş adamı, 27 yaşındaki oyuncuyu Avrupa'daki takımlarından biri için transfer etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Galatasaray'ın ise Kolombiyalı oyuncu için pazarlık kapısını 6-7 milyon Euro'dan açtığı biliniyordu.

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Ancak Fluminense tarafından 27 yaşındaki kanat için daha yüksek bir bonservis bedeli istediği dile getirilmişti.

Galatasaray'a Jhon Arias'tan kötü haber! Transferde dişli rakip...

Avrupa'da oynamak üzere sarı kırmızılıların teklifine sıcak bakan Arias da kulübüne baskı yapıyordu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçeli oyuncuya Brezilya ekibi talip! F.Bahçeli oyuncuya Brezilya ekibi talip! 13:03
"Büyük kulüplerde oynamak için..." "Büyük kulüplerde oynamak için..." 12:20
İtalya - Fransa maçı hangi kanalda? İtalya - Fransa maçı hangi kanalda? 12:12
İsrail - Belçika maçı hangi kanalda? İsrail - Belçika maçı hangi kanalda? 12:09
Norveç - Kazakistan maçı hangi kanalda? Norveç - Kazakistan maçı hangi kanalda? 12:06
Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! 11:05
Daha Eski
Nesyri yerine onu istemişler Nesyri yerine onu istemişler 11:17
Dortmund'dan Gedson hamlesi! Beşiktaş... Dortmund'dan Gedson hamlesi! Beşiktaş... 11:25
Eski C.Başkanına G.Saray forması hediye etti Eski C.Başkanına G.Saray forması hediye etti 11:33
Mourinho o ismi gözden çıkardı! Mourinho o ismi gözden çıkardı! 11:39
Letonya - Ermenistan maçı hangi kanalda? Letonya - Ermenistan maçı hangi kanalda? 11:48
Kuzey Makedonya - Faroe Adaları maçı hangi kanalda? Kuzey Makedonya - Faroe Adaları maçı hangi kanalda? 11:53