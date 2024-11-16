GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!
Yaz transfer sezonunda Norwich City'den Galatasaray'a18 milyon Euro karşılığında transfer olan Gabriel Sara'ya Avrupa'dan talip çıktı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak isteyen Fransız devinin ödeyeceği bonservis bedeli açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi) (aspor.com.tr - Dış Haber / Enes Arslan)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 16:31
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Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi. Galatasaray, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Diğer yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine giren Gabriel Sara'ya dev bir talip çıktı.
Football Insiders'ın haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyor.
Söz konusu haberde orta saha hattını güçlendirmek isteyen Paris ekibinin, Sara'yı kadrosuna katmak için 25 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.
15 maça ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.
Brezilyalı futbolcunun piyasa değeri 20 milyon euro.
İşte aspor.com.tr editörü Enes Arslan'ın ulaştığı o haber...
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