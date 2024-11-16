GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

Football Insiders'ın haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyor.

Söz konusu haberde orta saha hattını güçlendirmek isteyen Paris ekibinin, Sara'yı kadrosuna katmak için 25 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.