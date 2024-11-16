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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

Yaz transfer sezonunda Norwich City'den Galatasaray'a18 milyon Euro karşılığında transfer olan Gabriel Sara'ya Avrupa'dan talip çıktı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu renklerine bağlamak isteyen Fransız devinin ödeyeceği bonservis bedeli açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi) (aspor.com.tr - Dış Haber / Enes Arslan)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 16:29 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 16:31
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GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Bodrum FK'ya konuk olacak Galatasaray'da maçın hazırlıkları sürüyor.

GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi. Galatasaray, yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

Diğer yandan devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin transfer listesine giren Gabriel Sara'ya dev bir talip çıktı.

GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

Football Insiders'ın haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi PSG, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'yı transfer etmek istiyor.

GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

Söz konusu haberde orta saha hattını güçlendirmek isteyen Paris ekibinin, Sara'yı kadrosuna katmak için 25 milyon euro bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ | Avrupa'dan Gabriel Sara'ya dev teklif!

Gabriel Sara bu sezon Galatasaray formasıyla 16 maça çıktı.

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