Gerçekleşmeyen transferde flaş Muslera detayı! "Neredeyse Galatasaraylıydım"

"NEREDEYSE GALATASARAYLIYDIM" O dönem en büyük sorunum, Fernando Muslera adında beni çok özleyen bir arkadaşımın olmasıydı. Artık birbirimizi milli takımda göremediğimiz için beni hep oraya, Türkiye'ye götürmeye çalışıyordu.

"Geçen seneydi. Galatasaray Lazio'ya teklif yapmıştı ve bu teklif gerçekleşmeye çok yakındı. Transfer döneminin son günü olduğu için her şey çok karmaşıktı ve transferden vazgeçildi. Artık tatillerde Uruguay'da görüşüyoruz."