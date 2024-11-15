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Haberler Galatasaray Gerçekleşmeyen transferde flaş Muslera detayı! "Neredeyse Galatasaraylıydım"

Gerçekleşmeyen transferde flaş Muslera detayı! "Neredeyse Galatasaraylıydım"

Galatasaray'ın 2023 yılının yazında renklerine bağlamak istediği Matias Vecino, verdiği bir röportajda o dönem transferin neden son anda gerçekleşmediğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Lazio'nun yıldız oyuncusu ayrıca görüşmelerin arka planındaki Fernando Muslera detayını ortaya çıkardı. İşte o ifadeler... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 11:10 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 11:12
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Gerçekleşmeyen transferde flaş Muslera detayı! "Neredeyse Galatasaraylıydım"

Kariyerinin son 10 yılını İtalya Serie A ekiplerinde geçiren ve şuan Lazio'da forma giyen 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Matias Vecino, dış basına verdiği bir röportajda flaş açıklamalarda bulundu.

Gerçekleşmeyen transferde flaş Muslera detayı! "Neredeyse Galatasaraylıydım"

Vecino, 2023 yılının yazında Galatasaray'a transfer olmaya çok yakın olduğunu fakat bunun son anda gerçekleşmediğini itiraf etti. Ayrıca görüşmelerin arka planındaki Fernando Muslera detayından bahsetti.

Gerçekleşmeyen transferde flaş Muslera detayı! "Neredeyse Galatasaraylıydım"

Calcio Mercato'da "Neredeyse Galatasaray'a katılıyordum" başlığı ile yer alan haberde oyuncunun kariyeri ve emekliliği ile ilgili verdiği yanıtlar da yer aldı. İşte Vecino'nun ifadeleri...

Gerçekleşmeyen transferde flaş Muslera detayı! "Neredeyse Galatasaraylıydım"

"NEREDEYSE GALATASARAYLIYDIM"

O dönem en büyük sorunum, Fernando Muslera adında beni çok özleyen bir arkadaşımın olmasıydı. Artık birbirimizi milli takımda göremediğimiz için beni hep oraya, Türkiye'ye götürmeye çalışıyordu.

Gerçekleşmeyen transferde flaş Muslera detayı! "Neredeyse Galatasaraylıydım"

"Geçen seneydi. Galatasaray Lazio'ya teklif yapmıştı ve bu teklif gerçekleşmeye çok yakındı. Transfer döneminin son günü olduğu için her şey çok karmaşıktı ve transferden vazgeçildi. Artık tatillerde Uruguay'da görüşüyoruz."

Gerçekleşmeyen transferde flaş Muslera detayı! "Neredeyse Galatasaraylıydım"

EMEKLİLİK SONRASI PLANLARI HAKKINDA

"Antrenör olmak mı? Evet, düşündüğüm bir şey. Futbolu seviyorum, çok maç izliyorum ama antrenörlerin yaşadığı hayat kolay değil. Onları çok stresli görüyorum. Acı çekiyorlar. Futbolda kesinlikle bir şeyler yapmak isteyip istemediğimi bilmiyorum çünkü tüm hayatımı buna adadım. Belki birkaç gün sonra antrenör olabilirim."

Gerçekleşmeyen transferde flaş Muslera detayı! "Neredeyse Galatasaraylıydım"

LAZIO'DA KALMAYI DÜŞÜNÜYOR MU?

"Kariyerimin bu noktasında her anın tadını çıkarmaya çalışıyorum çünkü kaç yıl daha oynayabileceğimi bilmiyorum. Aynı şey Pedro için de geçerli. Burada mutluyuz, eğleniyoruz ama futbol çok hızlı bir şekilde değişiyor. Düşündüklerimiz birkaç ay içinde tamamen farklı olabilir. Gelecek sene neler olacağını göreceğiz."

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