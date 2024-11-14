Galatasaray'dan Osimhen çılgınlığı! Transferi Okan Buruk bitirecek

Sarı kırmızılı ikilinin menajer George Gardi ile bir araya gelerek transfer konusunda nasıl bir yol izleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu dile getiriliyor.

Menajerler üzerinden yapılan temaslarda ise Napoli'nin 70 milyon euro'ya indiği belirtiliyor.