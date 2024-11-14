Galatasaray'dan Osimhen çılgınlığı! Transferi Okan Buruk bitirecek
Galatasaray'da sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen için büyük transfer operasyonu başladı. Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldızın transferini Okan Buruk bitirecek. Tecrübeli çalıştırıcı ve Sportif AŞ'den Abdullah Kavukcu İtalya'ya gitti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı kırmızılı ikilinin menajer George Gardi ile bir araya gelerek transfer konusunda nasıl bir yol izleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu dile getiriliyor.
Menajerler üzerinden yapılan temaslarda ise Napoli'nin 70 milyon euro'ya indiği belirtiliyor.
Yönetim bir yandan da bu transfer için sponsor görüşmeleri yapıyor.
Büyük bir şirketle anlaşma sağlanabilir.
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