  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Osimhen çılgınlığı! Transferi Okan Buruk bitirecek

Galatasaray'dan Osimhen çılgınlığı! Transferi Okan Buruk bitirecek

Galatasaray'da sezon başında Napoli'den kiralanan Victor Osimhen için büyük transfer operasyonu başladı. Sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı yıldızın transferini Okan Buruk bitirecek. Tecrübeli çalıştırıcı ve Sportif AŞ'den Abdullah Kavukcu İtalya'ya gitti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'dan Osimhen çılgınlığı! Transferi Okan Buruk bitirecek

Galatasaray tarihi transfer operasyonu için gözünü kararttı.

Galatasaray'dan Osimhen çılgınlığı! Transferi Okan Buruk bitirecek

Sarı kırmızılılar, sezon başında bir yıllığına kiralanan Victor Osimhen'in bonservisi için somut adımlar atmaya başladı.

Galatasaray'dan Osimhen çılgınlığı! Transferi Okan Buruk bitirecek

Teknik direktör Okan Buruk ile Sportif AŞ'den Abdullah Kavukcu, İtalya'ya gitti ve 25 yaşındaki Nijeryalı süper forvet için Napoli yönetimi ile temaslara başladı.

Galatasaray'dan Osimhen çılgınlığı! Transferi Okan Buruk bitirecek

Sarı kırmızılı ikilinin menajer George Gardi ile bir araya gelerek transfer konusunda nasıl bir yol izleneceği konusunda görüş alışverişinde bulunduğu dile getiriliyor.

Galatasaray'dan Osimhen çılgınlığı! Transferi Okan Buruk bitirecek

Menajerler üzerinden yapılan temaslarda ise Napoli'nin 70 milyon euro'ya indiği belirtiliyor.

Galatasaray'dan Osimhen çılgınlığı! Transferi Okan Buruk bitirecek

Yönetim bir yandan da bu transfer için sponsor görüşmeleri yapıyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
THY, Avrupa turunda: 3-0 THY, Avrupa turunda: 3-0 01:46
Kartal evinde yıkıldı: 74-76 Kartal evinde yıkıldı: 74-76 01:40
Osimhen'de G.Saray'ın istemediği hamle geldi! Osimhen'de G.Saray'ın istemediği hamle geldi! 23:41
F.Bahçe deplasmanda kazandı F.Bahçe deplasmanda kazandı 00:54
Avrupa’da çifte zafer Avrupa’da çifte zafer 01:25
Hall’dan kötü haber Hall’dan kötü haber 01:30
Daha Eski
Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması! Eyüpspor'dan flaş Arda Turan açıklaması! 23:41
Yıldız isimden iyi haber! Buruk'un keyfi yerine geldi Yıldız isimden iyi haber! Buruk'un keyfi yerine geldi 23:41
F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! 23:41
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barça'nın yıldızını istiyor F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barça'nın yıldızını istiyor 23:41
Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! 23:41
Zalewski'den G.Saray itirafı! Teklifi neden reddetiğini açıkladı Zalewski'den G.Saray itirafı! Teklifi neden reddetiğini açıkladı 23:41