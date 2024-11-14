Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Takımdaki geleceği belli oldu

Ancak gelen bilgilere göre yıldız futbolcunun 2 milyon Euro'nun üzerindeki maaş talebinden geri adım atmaması sonrası pazarlıklar donduruldu.

Takvim'in haberine göre, yönetimin son olarak 1.7 milyon Euro teklif ettiği ancak bunun Nelsson tarafından kabul görmediği belirlendi.