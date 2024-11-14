Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Takımdaki geleceği belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi 2026 yılına kadar devam edecek olan Victor Nelsson'un takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Danimarkalı stoperin geleceğine yönelik kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Ancak gelen bilgilere göre yıldız futbolcunun 2 milyon Euro'nun üzerindeki maaş talebinden geri adım atmaması sonrası pazarlıklar donduruldu.
Takvim'in haberine göre, yönetimin son olarak 1.7 milyon Euro teklif ettiği ancak bunun Nelsson tarafından kabul görmediği belirlendi.
Bir başka iddiaya göre ise Okan Buruk performansından hiç memnun olmadığı 26 yaşındaki futbolcu için, "Devre arasında iyi bir teklif gelirse değerlendirelim" şeklinde rapor verdi.
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