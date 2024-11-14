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Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Takımdaki geleceği belli oldu

Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Takımdaki geleceği belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da sözleşmesi 2026 yılına kadar devam edecek olan Victor Nelsson'un takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Danimarkalı stoperin geleceğine yönelik kararını verdi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Takımdaki geleceği belli oldu

Süper Kupa'daki Beşiktaş maçındaki büyük hatalarıyla tepki çeken Victor Nelsson o günden sonra bir türlü kendine gelemedi.

Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Takımdaki geleceği belli oldu

Sanchez ve Abdülkerim'in yüksek formu nedeniyle kulübeye hapsolan Danimarkalı yıldız oynadığı kısa sürelerde de beklentilerin çok altında kaldı.

Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Takımdaki geleceği belli oldu

Yönetim buna rağmen Nelsson'un 2026'da bitecek olan sözleşmesini güncellemek için görüşmeler yapıyordu.

Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Takımdaki geleceği belli oldu

Ancak gelen bilgilere göre yıldız futbolcunun 2 milyon Euro'nun üzerindeki maaş talebinden geri adım atmaması sonrası pazarlıklar donduruldu.

Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Takımdaki geleceği belli oldu

Takvim'in haberine göre, yönetimin son olarak 1.7 milyon Euro teklif ettiği ancak bunun Nelsson tarafından kabul görmediği belirlendi.

Galatasaray'da flaş Nelsson gelişmesi! Takımdaki geleceği belli oldu

Bir başka iddiaya göre ise Okan Buruk performansından hiç memnun olmadığı 26 yaşındaki futbolcu için, "Devre arasında iyi bir teklif gelirse değerlendirelim" şeklinde rapor verdi.

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