GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Görüşme yapıldı
Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla giden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk büyük fark yaratmıştı. İtalyan medyası tecrübeli çalıştırıcının Serie A ekibiyle görüştüğünü duyurdu | GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fotomac.com.tr / Dış haberler (Enes Cevahirci)
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TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; Roma, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirdi.
BURUK'TAN OLUMSUZ YANIT
Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Buruk ile temas kuran İtalyan ekibi, Okan Buruk'tan olumsuz yanıt aldı.
Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini belirleten deneyimli çalıştırıcı, İtalyan yetkililere teşekkür etti.
Galatasaray'ın başında 113 maça çıkan Okan Buruk 86 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet aldı.
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