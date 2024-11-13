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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Görüşme yapıldı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Görüşme yapıldı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla giden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk büyük fark yaratmıştı. İtalyan medyası tecrübeli çalıştırıcının Serie A ekibiyle görüştüğünü duyurdu | GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | Fotomac.com.tr / Dış haberler (Enes Cevahirci)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 18:04
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ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Görüşme yapıldı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla giden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Görüşme yapıldı

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Bayern Münih ve Manchester United maçları bu sezon da Tottenham galibiyetinin ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Görüşme yapıldı

İtalyan medyası sarı kırmızılıların çalıştırıcısı için flaş bir transfer gelişmesini duyurdu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Görüşme yapıldı

TuttoMercatoWeb'te yer alan habere göre; Roma, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Görüşme yapıldı

BURUK'TAN OLUMSUZ YANIT

Vincenzo Montella ve Claudio Ranieri'den önce Buruk ile temas kuran İtalyan ekibi, Okan Buruk'tan olumsuz yanıt aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Görüşme yapıldı

Galatasaray'dan ayrılmak istemediğini belirleten deneyimli çalıştırıcı, İtalyan yetkililere teşekkür etti.

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