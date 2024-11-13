GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Görüşme yapıldı

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla giden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk adından söz ettirmeye devam ediyor.

Tecrübeli çalıştırıcı geçtiğimiz sezon Bayern Münih ve Manchester United maçları bu sezon da Tottenham galibiyetinin ardından Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmişti.