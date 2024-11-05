TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson krizi!

Danimarkalı oyuncu daha fazla süre almak istediği için devre arası ya da sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan ve bu sezon Süper Lig'de sadece 5 maçta görev alan Viking tüm kulvarlarda ise 9 maçta görev aldı.