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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson krizi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Victor Nelsson. Son olarak Danimarkalı oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson kririz!

Galatasaray'da Victor Nelsson konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson kririz!

Sarı-Kırmızılı Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmak için Nelsson'a teklif sundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson kririz!

Ancak Takvim'in haberine göre tecrübeli futbolcu bu teklifi geri çevirdi. Nelsson'un yeni sözleşme teklifini geri çevirmesinin nedeni ise fazla forma şansı bulamaması.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson kririz!

Danimarkalı oyuncu daha fazla süre almak istediği için devre arası ya da sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson kririz!

Cimbom'da toplamda 135 karşılaşmada forma giyen Nelsson, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson kririz!

Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan ve bu sezon Süper Lig'de sadece 5 maçta görev alan Viking tüm kulvarlarda ise 9 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson kririz!

Gol ve asist üretemedi. 15 kez Danimarka Milli Takımı forması giyen Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson kririz!

PUSUDA BEKLİYORLAR

Takımdan ayrılması gündeme gelen Victor Nelsson için Avrupa'nın önemli kulüpleri pusuda bekliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson kririz!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, La Liga temsilcisi Sevilla, Serie A ekibi Bologna ve Fransa'nın iddialı takımlarından Lille oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

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