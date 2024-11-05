TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Victor Nelsson krizi!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımdaki geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Victor Nelsson. Son olarak Danimarkalı oyuncu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İşte haberin detayları...
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Danimarkalı oyuncu daha fazla süre almak istediği için devre arası ya da sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı düşünüyor.
Cimbom'da toplamda 135 karşılaşmada forma giyen Nelsson, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan ve bu sezon Süper Lig'de sadece 5 maçta görev alan Viking tüm kulvarlarda ise 9 maçta görev aldı.
Gol ve asist üretemedi. 15 kez Danimarka Milli Takımı forması giyen Nelsson'un sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
PUSUDA BEKLİYORLAR
Takımdan ayrılması gündeme gelen Victor Nelsson için Avrupa'nın önemli kulüpleri pusuda bekliyor.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, La Liga temsilcisi Sevilla, Serie A ekibi Bologna ve Fransa'nın iddialı takımlarından Lille oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
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