TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna bir başka süper yıldızı daha katmak istiyor. Cimbom, bu doğrultuda dünyaca ünlü o hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)
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Okan Buruk'un öğrencileri 10 maçta toplam 9 kez galip gelmeyi başardı.
Aslan ligde hiç yenilmezken yalnızca 1 beraberlik aldı.
Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden Fenerbahçe 23 puanla, Beşiktaş ise 20 puanla sarı kırmızılıları takibini sürdürüyor.
Avrupa'da da iyi bir gidişata sahip olan sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.
Yönetim ocak ayında yapacağı hamlelerle takım kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Galatasaraylı idareciler özellikle teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda belli bölgelere kesin olarak takviye yapacak.
Okan Buruk'un bilhassa kanat pozisyonuna takviye istediği biliniyordu.
Yönetim de bu talep sonrası transfer operasyonuna başladı.
Galatasaray'ın kanat bölgesi için dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü.
Cimbom'un Osimhen'i bile gölgede bırakabilecek bir ismin peşinde olduğu iddia edildi.
Bunun yanı sıra transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği ileri sürüldü.
Galatasaray bu transferi gerçekleştirmesi durumunda ezeli rakiplerine de psikolojik üstünlük sağlayabilir.
İşte Cimbom'un ara transferdeki bombası...
G.SARAY'DAN SANE HAMLESİ!
Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'yi gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı kırmızılıların, Alman futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.
Sezon sonunda Bayern Münih ile kontratı bitecek olan Sane'nin de ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.
A Spor'un haberine göre, son dönemde Alman devinde süre bulmakta zorlanan 28 yaşındaki yıldızın, Türkiye seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.
Galatasaray'ın, haziran ayında kontratı bitecek Sane'yi belli bir bonservis ücreti karşılığında transfer etmeyi hedeflediği aktarıldı.
Bayern'in, Sane için istediği bonservis ücretinin ise 10 milyon Euro'nun altında olduğu ifade edildi.
Öte yandan Sane'yi Avrupa'dan birçok takımın istediği de ifade edildi.
PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON EURO!
Güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan Leroy Sane, her iki kanatta da görev yapabiliyor.
Alman oyuncu bu sezon Bayern'de toplam 9 maça çıktı.
Sane bu karşılaşmalarda 3 gol attı..
1.83 boyundaki futbolcu 2020 yılında Manchester City'den 49 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Almanya Milli Takım'ında da 65 mücadelede boy gösteren Sane, 13 gol kaydetti.
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