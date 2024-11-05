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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları şimdiden başladı. Yaz transfer döneminde Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı-kırmızılı ekip, kadrosuna bir başka süper yıldızı daha katmak istiyor. Cimbom, bu doğrultuda dünyaca ünlü o hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için devreye girdi. İşte ayrıntılar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 15:54
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Trendyol Süper Lig'de lider konumda yer alan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Sarı kırmızılılar ligin 11. haftasını BAY geçmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Cimbom çıktığı 10 maç sonunda 28 puanla ilk sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Okan Buruk'un öğrencileri 10 maçta toplam 9 kez galip gelmeyi başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Aslan ligde hiç yenilmezken yalnızca 1 beraberlik aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Galatasaray'ın ezeli rakiplerinden Fenerbahçe 23 puanla, Beşiktaş ise 20 puanla sarı kırmızılıları takibini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Avrupa'da da iyi bir gidişata sahip olan sarı kırmızılılarda gözler bir yandan da transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Yönetim ocak ayında yapacağı hamlelerle takım kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Galatasaraylı idareciler özellikle teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda belli bölgelere kesin olarak takviye yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Okan Buruk'un bilhassa kanat pozisyonuna takviye istediği biliniyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Yönetim de bu talep sonrası transfer operasyonuna başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Galatasaray'ın kanat bölgesi için dünyaca ünlü bir yıldızı gündemine aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Cimbom'un Osimhen'i bile gölgede bırakabilecek bir ismin peşinde olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Bunun yanı sıra transfere teknik direktör Okan Buruk'un da onay verdiği ileri sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Galatasaray bu transferi gerçekleştirmesi durumunda ezeli rakiplerine de psikolojik üstünlük sağlayabilir.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

İşte Cimbom'un ara transferdeki bombası...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

G.SARAY'DAN SANE HAMLESİ!

Galatasaray'ın, Bayern Münih forması giyen Leroy Sane'yi gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Sarı kırmızılıların, Alman futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı planladığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Sezon sonunda Bayern Münih ile kontratı bitecek olan Sane'nin de ocak ayında takımdan ayrılmaya sıcak baktığı kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

A Spor'un haberine göre, son dönemde Alman devinde süre bulmakta zorlanan 28 yaşındaki yıldızın, Türkiye seçeneğine sıcak baktığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Galatasaray'ın, haziran ayında kontratı bitecek Sane'yi belli bir bonservis ücreti karşılığında transfer etmeyi hedeflediği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Bayern'in, Sane için istediği bonservis ücretinin ise 10 milyon Euro'nun altında olduğu ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Öte yandan Sane'yi Avrupa'dan birçok takımın istediği de ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

PİYASA DEĞERİ 60 MİLYON EURO!

Güncel piyasa değeri 60 milyon Euro olan Leroy Sane, her iki kanatta da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Alman oyuncu bu sezon Bayern'de toplam 9 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

Sane bu karşılaşmalarda 3 gol attı..

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'a bir süper yıldız daha! Osimhen'i gölgede bırakacak transfer

1.83 boyundaki futbolcu 2020 yılında Manchester City'den 49 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.

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