TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızını Tottenham maçında izlemeye gelecekler! İşte o takımlar
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Cimbom'un yıldızları Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. O takımlar, Aslan'ın başarılı oyuncusunu Tottenham maçında izlemeye gelecekler. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelerek UEFA Avrupa Ligi'nde üst sıralarda yerini korumak istiyor.
Diğer yandan Avrupa'nın devlerinin gözü Galatasaray - Tottenham maçında olacak.
Cimbom'da son haftalarda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da Tottenham ile oynayacağı maça ünlü scoutlar akın edecek.
Özellikle İngiliz ve İspanyol takımlarının scoutlarının bu maça gelerek Davinson Sanchez'i izleyecekleri öğrenildi.
Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Kolombiyalı stoper 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olan Sanchez'in sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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