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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızını Tottenham maçında izlemeye gelecekler! İşte o takımlar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile kozlarını paylaşacak. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Cimbom'un yıldızları Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. O takımlar, Aslan'ın başarılı oyuncusunu Tottenham maçında izlemeye gelecekler. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 09:36
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızını Tottenham maçında izlemeye gelecekler! İşte o takımlar

Derbide Beşiktaş'ı yenerek liderdiğini perçinleyen Galatasaray 11. haftayı BAY geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızını Tottenham maçında izlemeye gelecekler! İşte o takımlar

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Cimbom rotasını Avrupa Ligi'ne çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızını Tottenham maçında izlemeye gelecekler! İşte o takımlar

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızını Tottenham maçında izlemeye gelecekler! İşte o takımlar

Sarı kırmızılılar taraftarı önünde galip gelerek UEFA Avrupa Ligi'nde üst sıralarda yerini korumak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızını Tottenham maçında izlemeye gelecekler! İşte o takımlar

Diğer yandan Avrupa'nın devlerinin gözü Galatasaray - Tottenham maçında olacak.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızını Tottenham maçında izlemeye gelecekler! İşte o takımlar

Cimbom'da son haftalarda gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Davinson Sanchez, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızını Tottenham maçında izlemeye gelecekler! İşte o takımlar

Takvim'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da Tottenham ile oynayacağı maça ünlü scoutlar akın edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızını Tottenham maçında izlemeye gelecekler! İşte o takımlar

Özellikle İngiliz ve İspanyol takımlarının scoutlarının bu maça gelerek Davinson Sanchez'i izleyecekleri öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızını Tottenham maçında izlemeye gelecekler! İşte o takımlar

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Kolombiyalı stoper 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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