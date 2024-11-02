TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ada'ya kanat çıkarması! Ocak ayında...

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR Eğer şartlar olgunlaşırsa Traore ocak ayında İstanbul'a gelebilir. Traore güçlü fiziği, kendisine 'Usain Bolt' lakabını kazandıran sürati ve atletizm özelliklerinin yanı sıra yüksek top tekniği ile İngiltere'de herkesi kendisine hayran bırakmış bir futbolcu.

Şu anda piyasa değeri 9 milyon euro olan 1.78 boyundaki yıldız, bir dönem 28 milyon euro'ları görmüş bir isim. Tatil dönemlerinde İstanbul'a gelen, Kapadokya'yı ziyaret eden tecrübeli futbolcunun Cimbom'a 'evet' demesi sürpriz olmaz.