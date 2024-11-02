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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ada'ya kanat çıkarması! Ocak ayında...

Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyet ile Trendyol Süper Lig'deki tek namağlup takım olarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Premier Lig'in en heyecan verici kanat oyuncularından olan 28 yaşındaki yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ada'ya kanat çıkarması! Ocak ayında...

Süper Lig'de bu sezon fırtına gibi esen Galatasaray'da gözler ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemine çevrildi. Kanatlara ek takviyede bulunmak isteyen sarı-kırmızılı ekip aradığı ismi İngiltere'de buldu.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ada'ya kanat çıkarması! Ocak ayında...

Premier Lig'in en heyecan verici kanat oyuncularından biri olan Adama Traore, ara transfer döneminde kendisini Trendyol Süper Lig'de bulabilir.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ada'ya kanat çıkarması! Ocak ayında...

İngiliz basınına göre sarı kırmızılı yönetim, Fulham'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adama Traore için çalışma başlattı. Galatasaray'ın Mali asıllı İspanyol kanat oyuncusunu ara transferde kadrosuna katmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ada'ya kanat çıkarması! Ocak ayında...

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Eğer şartlar olgunlaşırsa Traore ocak ayında İstanbul'a gelebilir. Traore güçlü fiziği, kendisine 'Usain Bolt' lakabını kazandıran sürati ve atletizm özelliklerinin yanı sıra yüksek top tekniği ile İngiltere'de herkesi kendisine hayran bırakmış bir futbolcu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ada'ya kanat çıkarması! Ocak ayında...

Şu anda piyasa değeri 9 milyon euro olan 1.78 boyundaki yıldız, bir dönem 28 milyon euro'ları görmüş bir isim. Tatil dönemlerinde İstanbul'a gelen, Kapadokya'yı ziyaret eden tecrübeli futbolcunun Cimbom'a 'evet' demesi sürpriz olmaz.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ada'ya kanat çıkarması! Ocak ayında...

Türk dönerini sevdiğini dile getiren Traore için Beşiktaş da devreye girmiş durumda. Traore her iki kanat ve forvette görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ada'ya kanat çıkarması! Ocak ayında...

KISA BİR BAKIŞ: PATLAYICI KOŞULAR

Traore saha içerisinde kanatlarda görev yapabilmesinin yanı sıra sağ çizginin tamamını oldukça etkili kullanır. Sahip olduğu fiziksel özelliklerden faydalanmayı oldukça sever.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ada'ya kanat çıkarması! Ocak ayında...

Fantastik çalımlar yerine oldukça sade bir şekilde dikine, patlayıcı koşular ile rakibi ekarte eder. İkili mücadelelerde yere düşürmesi oldukça zor olan Adama güçlü yapısı ile dikkat çekiyor.

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