TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Ada'ya kanat çıkarması! Ocak ayında...
Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyet ile Trendyol Süper Lig'deki tek namağlup takım olarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Premier Lig'in en heyecan verici kanat oyuncularından olan 28 yaşındaki yıldız için devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Eğer şartlar olgunlaşırsa Traore ocak ayında İstanbul'a gelebilir. Traore güçlü fiziği, kendisine 'Usain Bolt' lakabını kazandıran sürati ve atletizm özelliklerinin yanı sıra yüksek top tekniği ile İngiltere'de herkesi kendisine hayran bırakmış bir futbolcu.
Şu anda piyasa değeri 9 milyon euro olan 1.78 boyundaki yıldız, bir dönem 28 milyon euro'ları görmüş bir isim. Tatil dönemlerinde İstanbul'a gelen, Kapadokya'yı ziyaret eden tecrübeli futbolcunun Cimbom'a 'evet' demesi sürpriz olmaz.
Türk dönerini sevdiğini dile getiren Traore için Beşiktaş da devreye girmiş durumda. Traore her iki kanat ve forvette görev yapabiliyor.
KISA BİR BAKIŞ: PATLAYICI KOŞULAR
Traore saha içerisinde kanatlarda görev yapabilmesinin yanı sıra sağ çizginin tamamını oldukça etkili kullanır. Sahip olduğu fiziksel özelliklerden faydalanmayı oldukça sever.
Fantastik çalımlar yerine oldukça sade bir şekilde dikine, patlayıcı koşular ile rakibi ekarte eder. İkili mücadelelerde yere düşürmesi oldukça zor olan Adama güçlü yapısı ile dikkat çekiyor.
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