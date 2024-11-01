GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayındaki fesih maddesi...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, İtalya'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Çizme basını, Beşiktaş derbisi sonrası sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıklayan golcü futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 19:13 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 19:15
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Osimhen'in ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı öne sürülmüştü.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisi sonrası konuşan yıldız futbolcu, Takvim'e yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını ifade etti.
Victor Osimhen'in bu açıklaması sarı-kırmızılı taraftarları sevindirirken, İtalyan basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.
OCAK AYINDAKİ SERBEST KALMA BEDELİ ORTAYA ÇIKTI
Correire dello Sport kaynaklı haberde, Osimhen'in sözleşmesinde 81 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu aktarıldı.
Haberde bu bonservis bedelinin sadece kış transfer dönemi için geçerli olduğu, Osimhen'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen takımın 75 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta forma giydi.
Nijeryalı süper yıldız, 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
DİĞER