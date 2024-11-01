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Haberler Galatasaray

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayındaki fesih maddesi...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, İtalya'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Çizme basını, Beşiktaş derbisi sonrası sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takımda kalacağını açıklayan golcü futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 19:13 Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 19:15
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MERT KILIÇ
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayındaki fesih maddesi...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Galatasaray, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayındaki fesih maddesi...

Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan Nijeryalı süper yıldız Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayındaki fesih maddesi...

Cimbom, sezon sonuna kadar kiralanan 25 yaşındaki santrfora 6 milyon Euro ücret ödeneceğini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayındaki fesih maddesi...

Sarı-kırmızılı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Osimhen'in ara transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılacağı öne sürülmüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayındaki fesih maddesi...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş derbisi sonrası konuşan yıldız futbolcu, Takvim'e yaptığı açıklamada sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağını ifade etti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayındaki fesih maddesi...

Victor Osimhen'in bu açıklaması sarı-kırmızılı taraftarları sevindirirken, İtalyan basınından gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayındaki fesih maddesi...

OCAK AYINDAKİ SERBEST KALMA BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Correire dello Sport kaynaklı haberde, Osimhen'in sözleşmesinde 81 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olduğu aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayındaki fesih maddesi...

Haberde bu bonservis bedelinin sadece kış transfer dönemi için geçerli olduğu, Osimhen'i yaz transfer döneminde kadrosuna katmak isteyen takımın 75 milyon Euro ödeyeceği aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayındaki fesih maddesi...

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 7 maçta forma giydi.

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