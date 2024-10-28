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Haberler Galatasaray

Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Icardi'nin pozisyonu penaltıya yakındı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray dev derbide sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken değerlendirmelere yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 22:54
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Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Icardi'nin pozisyonu penaltıya yakındı!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray dev derbide sahasında Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Bu karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk dikkat çeken değerlendirmelere yer verdi.

İŞTE BURUK'UN AÇIKLAMALARI:

Maç öncesinde de söyledim. Psikolojik anlamda bakınca 8 puan fark oluyor. Bay haftasına giriyoruz. Samsunspor ile 6, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 8 puan var. Kazanmak istiyorduk. Galatasaray, bu derbilere benim dönemimde, 2.5 senede, çok fazla derbi kazandık. Derbi oynamaya alışkın bir takımız. Konsantrasyonumuz, isteğimiz çok daha farklı oluyor. Beşiktaş gibi bir rakibin çok pozisyon vermeden bitirdik. Golü uzaktan şutla yedik. Geçiş hücumları oldu. Topu ilk defa bir rakibe verdik. Burada iki forvet oynayınca Ndour'un zaman zaman boş kalması, Rafa'nın Mario ile birlikte etkinlikleri... Birbirlerine yakın oynadılar. Buralarda zorlandık. Orijinal bir sol bekle oynamadık. Barış'ın geçen seneden daha iyi oynadığı maçlar vardı. Bölge değiştirdikçe oyuncuların şeyleri değişitiyor. Barış sağ tarafa geçince çok daha iyi oynadı. 4-4-2 oynayan bir takıma göre çok rakibimize pozisyon vermedik. Maç içerisinde 2-0'ı yakaladıktan sonra daha öndeydik. Rakibe baskılara devam ettik. Pozisyon vermedik. Yediğimiz golle 2-1 oldu. Üzüleceğimiz yer orası olabilir. Oyuncularım istekli ve motiveydiler. Bu galibiyet önemli ve değerliydi. Şimdi birkaç gün dinlenip Tottenham maçı hazırlıklarına başlayacağız.

Gabriel Sara'nın ayağı çok iyi, çok temiz. Geçen sene Championship'in en çok asist yapanlarından biriydi. İyi savunma yapıyor, oyun kurgusuna katılıyor, takımı atağa başlatıyor. Sol ayağı sihirli. Duran toplarda bunu görüyoruz. İstediğimiz hayal ettiğimiz şeylerdi. İsteyerek, inanarak aldık. Çok iyi niyetli. ÇOk çabuk adapte oldu. İnsani kalitesi de çok yüksek. Arkadaşlarına hızlı bir şekilde adapte oldu. İyi profesyonel. Çok genç oyuncu. Brezilya Milli Takımı'na gitme hedefi var. O da çok önemli bir hedef. Asistler ondan, goller arkadaşlarından geldi.

Penaltıyla ilgili darbe var gibi gözüküyor. Icardi de darbe aldığını söyledi. Hakem vermedi. VAR müdahil olmadı. İki takım için de fauller verildi verilmedi. Kolay faul de verildi, daha fauller de verilmedi. Verilmeyen verilen kartlar vardı. Net olarak Icardi pozisyonu var. Penaltıya yakındı.

Genel olarak savunmalardan memnunum. Belki birkaç pozisyonda Ndour'u kapatıp baskı yapabilirdik. Ndour'u açıp oyun kurulumunu kolaylaştırdık. 9-10 kişi topun arkasına geçtiğimiz bir oyun oldu. Öne geçince bu oyun güvenliydi. Zaman zaman hücum geçişleri yapabilirdik. İstediğimiz bir oyundu.

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