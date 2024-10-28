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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan derbide penaltı tepkisi! Arda Kardeşler "Devam" dedi...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan derbinin 27. dakikasında Icardi'nin yerde kaldığı pozisyonda sarı kırmızılı oyuncular penaltı bekledi. İşte o anlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 20:41 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 20:46
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Galatasaray'dan derbide penaltı tepkisi! Arda Kardeşler "Devam" dedi...

Süper Lig!in 10. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Dev derbinin 27. dakikasında Yunus Akgün'ün defans arkasına attığı topa koşan Mauro Icardi ceza sahasında Udokhai'nin müdahalesi sonrası yerde kaldı.

Galatasaraylı futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi ancak, hakem Arda Kardeşler, VAR hakemi Onur Özütoprak'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi.

Tribünleri dolduran sarı kırmızılı taraftarlar penaltı kararı çıkmamasına tepki gösterdi.

İşte o anlar...

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır...

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