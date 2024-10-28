Galatasaray 2-1 Beşiktaş | MAÇ SONUCU - ÖZET (Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Dev derbide 3 puanı alarak lige namağlup devam eden taraf Galatasaray oldu. İşte 2-1 sonuçlanan maçın detayları...

İLK 11'LER ŞU ŞEKİLDEYDİ:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen, Icardi

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku; Ndour, Gedson; Joao Mario, Rafa Silva, Semih, Immobile

MAÇTAN DAKİKALAR:

İLK YARI

4. dakikada Beşiktaş, geliştirdiği tehlikeli hücumu Semih Kılıçsoy ile değerlendiremedi.

6. dakika Ersin, Yunus Akgün'ün tehlikeli şutuna kritik müdahaleyi yaptı.

6. dakikada Galatasaray korner kullandı ve Ersin, Osimhen'in vuruşunu kurtardı.

10. dakikada Galatasaray, üst üste etkili hücumlar geliştirdi.

13. dakikada Galatasaray, kullandığı kornerden Sanchez ile golü buldu: 1-0.

Golden sonra Galatasaray'ın baskısı arttı.

26. dakikada Beşiktaş tehlikeli hücumü değerlendiremedi.

27. dakikada İcardi'nin ceza sahasında yerde kalması ile penaltı beklentisi oldu. Arda Kardeşler kale vuruşunu işaret etti. Tribünler ve Galatasaraylı oyuncular tepki gösterdi.

29. dakikada Rafa Silva kontra atakta yerde kaldı, devam kararı geldi. Silva bir süre yerde kaldıktan sonra oyuna devam etti.

36. dakika Kaan Ayhan maçın ilk sarı kartını gördü.

43. dakikada Rafa Silva'nın kaleye etkili şutunu Muslera kurtardı.

Dakika 44'de Sanchez ile Icardi etkili bir kontra atağa çıktı, ikinci gole yaklaştı fakat Savunmaya çarpan top dışarıya çıktı.

45. dakikada Barış Alper, Immobile'ye müdahalesi sonrası sarı kart gördü.

Devre arasına ev sahibi takım Galatasaray'ın üstünlüğü ile gidildi.

İKİNCİ YARI

2. yarıya iki takım da etkili ataklar ile başladı.

Dakika 49'da Kaan Ayhan için sağlık ekibi oyun alanına girdi. Kaan Ayhan oyuna devam edemedi ve yerine Jelert oyuna girdi.

50. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı 2 etkili kornere Muslera geçit vermedi.

54. dakikada Silva'nın şık pası sonrası Mario'nun şutu Muslera engeline takıldı. Beşiktaş'ın maçtaki en net hücumu oldu.

Dakika 61'de Rafa Silva kaleye tehlikeli geldi. Muslera yine geçit vermedi ve kalesinde devleşti.

Davinson Sanchez'in sarı kart görmesine sebep olan faulün ardından Immobile için 63. Dakikada sağlık ekibi sahaya girdi. Immobile, Müdahalenin ardından oyuna devam etti.

64. dakikada Beşiktaş, Rafa Silva ile mücadeledeki 4. Şutunu çekti. Galatasaray'ın ise bu dakikaya kadar çektiği şut sayısı 5'i isabetli olmak üzere 14'tü.

67. dakikada Sara'nın kullandığı serbest vuruşu Osimhen kafa vuruşu ile gole çevirdi: 2–0.

Dakika 74'te Beşiktaş üstünlük kurmaya çalıştı fakat Galatasaray 10 oyuncusuyla savunmaya kapandı.

80. dakikada Torreira, Rafa Silva'ya müdahalesi sonucu sarı kart gördü.

Ardından Emirhan, Osimhen'e yaptığı müdahale sonrası 82. dakikada sarı kart gördü.

82. dakikada oyuncu değişikliği oldu ve Osimhen'in yerine Mertens sahaya girdi.

Dakika 87'de Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin, yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, sağlık ekiplerini çağırdı. Müdahalenin ardından Ersin, maça devam etti.

Dakika 89'da Immobile, Sanchez'e müdahalesi sonucunda sarı kart gördü.

5 dakika uzatma süresi işaret edildi.

Karşılaşmada 90+4'te Muçi'nin golü ile skor belirlendi ve maç 2-1 bitti.