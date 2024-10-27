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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Daha farklı bitebilirdi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 21:27 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 21:32
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Daha farklı bitebilirdi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın daha farklı bitebileceğini söyledi.

İşte Mourinho'nun sözleri;

Jose Mourinho: "Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.

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