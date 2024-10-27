Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Daha farklı bitebilirdi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho karşılaşmanın daha farklı bitebileceğini söyledi.

İşte Mourinho'nun sözleri;

Jose Mourinho: "Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 4, 5, 6 olabilirdi. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Maçlara göre santraforlar değişebilir. Bu kez iki santraforla oynadık ve Cenk Tosun oyuna girdi. Tek santraforla başlarsanız, üçüncü forvet giremeyebilir oyuna. Cenk Tosun için de mutluyum, o da bunu hak ediyor." ifadelerini kullandı.