Galatasaray'dan derbi sonrası Beşiktaş'a gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide RAMS Park'ta kozlarını paylaştı.

Sarı kırmızılı ekip mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak zirveye iyice kurulurken, takipçileriyle arasındaki puan farkını da açtı.

Mücadele sonrası sosyal medyada Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme geldi. Cimbom'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda "İnletelim Türkiye'yi Cimbombom diye!" ifadeleri ve bir aslanın bir kartalı tahterevallide sağladığı görsel yer aldı.

İşte o paylaşım: