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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan derbi sonrası Beşiktaş'a gönderme!

Galatasaray, Süper Lig!in 10. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinlerken, maç sonrası siyah beyazlı rakibine göndermeli bir paylaşım yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 22:11 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 22:18
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Galatasaray'dan derbi sonrası Beşiktaş'a gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide RAMS Park'ta kozlarını paylaştı.

Sarı kırmızılı ekip mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak zirveye iyice kurulurken, takipçileriyle arasındaki puan farkını da açtı.

Mücadele sonrası sosyal medyada Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme geldi. Cimbom'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda "İnletelim Türkiye'yi Cimbombom diye!" ifadeleri ve bir aslanın bir kartalı tahterevallide sağladığı görsel yer aldı.

İşte o paylaşım:

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