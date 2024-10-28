Beşiktaş maçının ardından Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera: Sezon sonu...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi ve ligdeki tek namağlup takım oldu.

Beşiktaş galibiyeti sonrası Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, flaş açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılıların sevilen kalecisi, ayrılığı ile ilgili soruya yanıt verdi.

İŞTE O İFADELER

Öncelikle herkesin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Önemli bir maçtı, bir derbiydi. Deplasmanda kazandıktan sonra evimizde de kazanmak kıymetliydi. Her maça çok çalışıyoruz. Çok çalışan bir ekibimiz var. 5. yıldız için her şeyi yapıyoruz. Birçok alternatifle gol bulabileceğimizi gösterdik. Çok mutluyuz.

SEZON SONU VEDA EDECEK Mİ?

Ben bunun üzerine konuşmayacağım. Çok mutluyum. Bazı muhabbetlerin, sohbetlerin özel tutulması gerekiyor. Sezon sonu konuşuruz.

"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Biz geçen sene maç maç gittik. Bu sene de aynısını yapmaya çalışıyoruz. Şampiyonluk en önemlisi. Onun için her şeyi yapmaya hazırız.