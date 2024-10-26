Kasımpaşa 1-4 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Samsunspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 68 ile 77. dakikada Carlo Holse, 71. dakikada Soner Aydoğdu ve 86. dakikada Flavien Tait kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 31. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Samsunspor, Süper Lig'de puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükselirken Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek, Kasımpaşa ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.