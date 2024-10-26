  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Süper Lig

Kasımpaşa 1-4 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 18:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kasımpaşa 1-4 Samsunspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Samsunspor, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri, 68 ile 77. dakikada Carlo Holse, 71. dakikada Soner Aydoğdu ve 86. dakikada Flavien Tait kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 31. dakikada Aytaç Kara'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Samsunspor, Süper Lig'de puanını 22'ye yükselterek maç fazlasıyla 2'nci sıraya yükselirken Kasımpaşa ise 11 puanda kaldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor sahasında Antalyaspor'u konuk edecek, Kasımpaşa ise Beşiktaş deplasmanına konuk olacak.

8 dakikada 2 penaltı kaçırdı! Devamını Oku BUNU DA OKU

Şenol Güneş: Zor bir maç
G.Saray'a İtalya'dan orta saha!
DİĞER
Mancini'ye inanılmaz tazminat! Dünya futbolu böyle para görmedi
Başkan Erdoğan Hatay'da deprem konutlarını teslim etti: Evine girmeyen hak sahibi kalmayacak | İsrail bölgesel savaş istiyor
F.Bahçe'nin yıldızını Jesus kapıyor!
F.Bahçe'de hayrete düşüren istatistik! Mourinho yönetiminde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Samsunspor doludizgin! Samsunspor doludizgin! 17:59
Lider Napoli hata yapmadı Lider Napoli hata yapmadı 17:57
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 17:34
F.Bahçe evinde hata yapmadı! F.Bahçe evinde hata yapmadı! 17:15
Villarreal deplasmanda kazandı! Villarreal deplasmanda kazandı! 17:11
G.Saray set vermeden kazandı! G.Saray set vermeden kazandı! 16:59
Daha Eski
"Bireysel hatalardan dolayı goller yiyoruz" "Bireysel hatalardan dolayı goller yiyoruz" 16:57
"Gol yemeden bitirmek önemliydi" "Gol yemeden bitirmek önemliydi" 16:55
Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı! Beşiktaş'ta derbi mesaisi başladı! 16:28
Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Lyon - Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 16:25
İstanbul'da kazanan Ümraniye! İstanbul'da kazanan Ümraniye! 16:15
Çorum evinde kazandı! Çorum evinde kazandı! 16:13