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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Davide Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek arayışları sürüyor. Elias Jelert'in performansından memnun olmayan Okan Buruk yönetimden takviye istemişti. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim Davide Calabria'yı gündemine almıştı. İtalyan sağ bek için Fransız kulübü devreye girdi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 14:32
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ENES CEVAHİRCİ
GALATASARAY HABERLERİ - Davide Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı

Sezon başında kadrosuna önemli takviyeler yapan Galatasaray'da sağ bek arayışları sürüyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davide Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı

Sezon başında Elias Jelert'i kadrosuna katan sarı kırmızılılar, Danimarkalı oyuncudan umduğunu bulamadı. Okan Buruk'un forma şansı vermediği Jelert'in alternatifleri aranmaya başlanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Davide Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı

Davide Calabria'yı gündemine alan Galatasaray, devre arasında oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davide Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı

Fransız ekibi Marsilya, İtalyan sağ bek oyuncusunu transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Davide Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın gündeminde yer alan Calabria için Marsilya devreye girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Davide Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı

Marsilya'nın teknik direktörü De Zerbi'nin Calabria transferini bitirmek istediği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Davide Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı

Milan'dan yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Calabria maaşının iyileştirilmesini isterken İtalyan kulübü oyuncunun teklifine olumsuz yanıt verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Davide Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı

Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun tercihi merak ediliyor. Calabria bu sezon Milan formasıyla 3 maçta görev alırken 220 dakika sahada kaldı.

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