GALATASARAY HABERLERİ - Davide Calabria transferi kızıştı! Fransa'dan rakip çıktı
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sağ bek arayışları sürüyor. Elias Jelert'in performansından memnun olmayan Okan Buruk yönetimden takviye istemişti. Birçok ismi gündemine alan sarı kırmızılı yönetim Davide Calabria'yı gündemine almıştı. İtalyan sağ bek için Fransız kulübü devreye girdi. İşte detaylar... | GALATASARAY TRANSFER HABERİ
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Fransız ekibi Marsilya, İtalyan sağ bek oyuncusunu transfer etmek isteyen kulüpler arasında yer alıyor.
İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın gündeminde yer alan Calabria için Marsilya devreye girdi.
Marsilya'nın teknik direktörü De Zerbi'nin Calabria transferini bitirmek istediği kaydedildi.
Milan'dan yıllık 2.2 milyon Euro kazanan Calabria maaşının iyileştirilmesini isterken İtalyan kulübü oyuncunun teklifine olumsuz yanıt verdi.
Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncunun tercihi merak ediliyor. Calabria bu sezon Milan formasıyla 3 maçta görev alırken 220 dakika sahada kaldı.
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