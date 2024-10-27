GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Dries Mertens ve Victor Osimhen, Napoli'den sonra sarı-kırmızılı takımda da en büyük koz olma yolunda ilerliyor. Cimbom'un 5. yıldız hedefinde öne çıkan iki futbolcunun, 2022/23 sezonunda yaşadığı ilginç tesadüf ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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2020-2022 arası Napoli'de oynayan Osimhen ve Mertens, aynı zamanda iki yakın arkadaş olarak öne çıkıyor.
Osimhen ile Mertens, Kadıköy'de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi hücumda takımın kozu konumunda.
İKİLİDEN İLGİNÇ TESADÜF
2022-2023 sezonunda ise iki yıldız ilginç bir tesadüf yaşadı. Napoli, İtalya Serie A'da tam 33 yıl sonra şampiyon olurken Mertens o sezon başında efsanesi olduğu kulüpten ayrılıp, bu başarıyı görememişti.
Ancak Belçikalı futbolcu, aynı sezon Galatasaray'da mutlu sona ulaşarak, kariyerinin ilk şampiyonluğunu Türkiye'de elde etti. Osimhen ise Napoli'de 2022-23 sezonunda 32 maçta 26 golle hem gol kralı oldu hem de tarihi bir şampiyonluk kazandı.
NAPOLI TARİHİNE GEÇTİLER
Mertens ve Osimhen, Napoli tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdı. Mertens, 2022-23'teki şampiyonlukta yer alamasa da 9 yılda 148 golle Napoli tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.
Mertens, bu performansıyla Napoli'nin efsanesi Diego Armando Maradona ile Lorenzo Insigne ve Marek Hamsik gibi isimlerin önünde yer alıyor. Victor Osimhen de 2022-2023'teki tarihi şampiyonlukta gol krallığı kazanarak tarihe geçmişti.
5. YILDIZ HEDEFİ
Napoli'de efsaneler arasında yer alan Dries Mertens, Galatasaray'da da tarihe geçiyor. Kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı forma altında yaşayan Belçikalı, gözünü 5. yıldız hedefine çevirdi.
G.Saray'da üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak isteyen 37 yaşındaki futbolcu kariyerinin son döneminde müthiş bir seri yakalamayı amaçlıyor.
DERBİYLE DALYA
Sarı-kırmızılı formayla özdeşleşen Mertens, Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak derbide görev alması halinde Galatasaray'da 100. maçına çıkacak.
37 yaşındaki futbolcu daha önce Napoli'de 3 kez farklı dalya diyerek 397 maça çıkmış, sadece 3 maçla 4. kez dalya deme şansını kaçırmıştı. Deneyimli yıldız, Belçika Milli Takımı ile de 109 maçta 21 gol kaydetti.
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