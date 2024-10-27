GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

Osimhen ile Mertens, Kadıköy'de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi hücumda takımın kozu konumunda.

İKİLİDEN İLGİNÇ TESADÜF 2022-2023 sezonunda ise iki yıldız ilginç bir tesadüf yaşadı. Napoli, İtalya Serie A'da tam 33 yıl sonra şampiyon olurken Mertens o sezon başında efsanesi olduğu kulüpten ayrılıp, bu başarıyı görememişti.