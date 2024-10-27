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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yıldız futbolcuları Dries Mertens ve Victor Osimhen, Napoli'den sonra sarı-kırmızılı takımda da en büyük koz olma yolunda ilerliyor. Cimbom'un 5. yıldız hedefinde öne çıkan iki futbolcunun, 2022/23 sezonunda yaşadığı ilginç tesadüf ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 06:50
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GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

Galatasaray'da hücum hattının dikkat çeken iki yıldızı; Victor Osimhen ile Dries Mertens, Napoli'deki uyum ve başarılarını sarı-kırmızılı formaya taşıyor.

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

2020-2022 arası Napoli'de oynayan Osimhen ve Mertens, aynı zamanda iki yakın arkadaş olarak öne çıkıyor.

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

Cimbom'un 5. yıldız hedefinde iki isim teknik heyetin en güvendiği oyuncular olarak göze çarpıyor.

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

Osimhen ile Mertens, Kadıköy'de 3-1 kazanılan Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi hücumda takımın kozu konumunda.

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

İKİLİDEN İLGİNÇ TESADÜF

2022-2023 sezonunda ise iki yıldız ilginç bir tesadüf yaşadı. Napoli, İtalya Serie A'da tam 33 yıl sonra şampiyon olurken Mertens o sezon başında efsanesi olduğu kulüpten ayrılıp, bu başarıyı görememişti.

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

Ancak Belçikalı futbolcu, aynı sezon Galatasaray'da mutlu sona ulaşarak, kariyerinin ilk şampiyonluğunu Türkiye'de elde etti. Osimhen ise Napoli'de 2022-23 sezonunda 32 maçta 26 golle hem gol kralı oldu hem de tarihi bir şampiyonluk kazandı.

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

NAPOLI TARİHİNE GEÇTİLER

Mertens ve Osimhen, Napoli tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdı. Mertens, 2022-23'teki şampiyonlukta yer alamasa da 9 yılda 148 golle Napoli tarihinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

Mertens, bu performansıyla Napoli'nin efsanesi Diego Armando Maradona ile Lorenzo Insigne ve Marek Hamsik gibi isimlerin önünde yer alıyor. Victor Osimhen de 2022-2023'teki tarihi şampiyonlukta gol krallığı kazanarak tarihe geçmişti.

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

5. YILDIZ HEDEFİ

Napoli'de efsaneler arasında yer alan Dries Mertens, Galatasaray'da da tarihe geçiyor. Kariyerinde ilk lig şampiyonluğunu sarı-kırmızılı forma altında yaşayan Belçikalı, gözünü 5. yıldız hedefine çevirdi.

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

G.Saray'da üst üste 3. şampiyonluğunu kazanmak isteyen 37 yaşındaki futbolcu kariyerinin son döneminde müthiş bir seri yakalamayı amaçlıyor.

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

DERBİYLE DALYA

Sarı-kırmızılı formayla özdeşleşen Mertens, Süper Lig'in 10. haftasında pazartesi günü Beşiktaş ile oynanacak derbide görev alması halinde Galatasaray'da 100. maçına çıkacak.

GALATASARAY HABERİ - İlginç tesadüf ortaya çıktı! Mertens ve Osimhen...

37 yaşındaki futbolcu daha önce Napoli'de 3 kez farklı dalya diyerek 397 maça çıkmış, sadece 3 maçla 4. kez dalya deme şansını kaçırmıştı. Deneyimli yıldız, Belçika Milli Takımı ile de 109 maçta 21 gol kaydetti.

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