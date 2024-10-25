GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik!

Milliyet'te yer alan habere göre Aslan'ın hocası İsveç ekibine karşı tercih ettiği 3-4-1-2 ve 3-5-2 sisteminden derbide de vazgeçmeme kararı aldı.

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Buruk'un Jakobs'un sakatlığı nedeniyle 4'lü formasyonu düşünmediği ayrıca Osimhen ile Icardi ikilisinden birini de kulübede oturtmak istemediği için bu düşüncede olduğu belirtildi.



