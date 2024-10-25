  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik!

Son dakika spor haberleri: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 mağlup ederken sahadaki diziliş dikkat çekmişti. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'un Süper Lig'de oynanacak olan Beşiktaş derbisine de farklı bir taktik ile çıkması bekleniyor. İşte son gelişmeler... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 09:49
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik!

Galatasaray'da Avrupa Ligi'nde 4-3 kazanılan Elfsborg maçına karşın Okan Buruk'un sistem tercihi tartışmalara yol açmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik!

Milliyet'te yer alan habere göre Aslan'ın hocası İsveç ekibine karşı tercih ettiği 3-4-1-2 ve 3-5-2 sisteminden derbide de vazgeçmeme kararı aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik!

OFANSİF OLARAK ÇOK BEĞENDİ

Buruk'un Jakobs'un sakatlığı nedeniyle 4'lü formasyonu düşünmediği ayrıca Osimhen ile Icardi ikilisinden birini de kulübede oturtmak istemediği için bu düşüncede olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik!

Elfsborg maçında yenilen 3 gole rağmen Okan Buruk'un ofansif yönden sergilenen performanstan çok memnun olduğu ve bu kararı almasında hücuma güvenmesinin etkili olduğu bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik!

SAVUNMAYI UYARACAK

Böylece Cim-Bom Beşiktaş karşısında yine ofansif bir düşünceyle sahaya çıkacak. Avrupa Ligi'nde yenilen gollerin nedeni olarak sistemi değil bireysel hataları gören sarı-kırmızılı teknik adamın bu nedenle savunma oyuncularını bu konuda uyaracağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik!

TAKIMA GÜVEN ÜST SEVİYEDE

Öte yandan sarı-kırmızılılarda Avrupa kulvarına iyi bir başlangıç yapılmış olmasının da sevinci yaşanıyor. Süper Lig'in lideri olan sarı-kırmızılılar, bir geceliğine de olsa UEFA Avrupa Ligi'nin de lideri oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik!

Çarşamba gecesi oynanan iki maçın akabinde Cimbom bir maçı fazla şekilde 36 takımlı ligde yedi puanla birinci sıraya çıktı ve zirveyi gördü.

GALATASARAY HABERLERİ: Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik!

Oyun sistemi tam olarak oturup, yeni oyuncular tam olarak takıma adapte olduktan sonra, Cimbom'un Avrupa kulvarına damgasını güçlü bir şekilde vuracağı ve ilk sekiz takım arasında ligi bitirip bir üst tura çıkacağına yönelik camiada tam güven oluşmuş durumda.

"Açık hakimiyete rağmen..."
Osayi'nin pozisyonu penaltı mı? Çakar değerlendirdi!
DİĞER
Türkan Şoray'dan biricik kızı Yağmur Ünal'ın doğum gününde duygusal paylaşım! "Hayatımın en değerli varlığı"
İblis Fetullah Gülen'e tekbirsiz tören! Leşini VIP arabayla taşıdılar... QR kodlu panik | Adil Öksüz bilmecesi | İşte gömüldüğü çukur
F.Bahçe'ye Belçika'dan sol bek! Ferdi'nin yeri doluyor
Maçın ardından o yıldıza büyük övgü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe - Trabzonspor maçı ne zaman? 09:49
Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik! Buruk'tan Beşiktaş derbisine özel taktik! 09:49
Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa - Samsunspor maçı ne zaman? 09:46
Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman? Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman? 09:40
Maçın ardından o yıldıza büyük övgü! Maçın ardından o yıldıza büyük övgü! 08:54
"Varlık gösteremeyen oyuncular..." "Varlık gösteremeyen oyuncular..." 08:54
Daha Eski
Bugün hangi maçlar var?⚽ 25 Ekim Cuma Bugün hangi maçlar var?⚽ 25 Ekim Cuma 08:25
Kartal, şansıyla uçtu! Kartal, şansıyla uçtu! 01:44
Mahşer’in 4 atlısı! Mahşer’in 4 atlısı! 01:43
Kendimi zorladım Kendimi zorladım 01:41
Taraftarlarımız yer alamadı Taraftarlarımız yer alamadı 01:40
Çok iyi kurtarışlar Çok iyi kurtarışlar 01:39