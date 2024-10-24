8-9 gol atabilirdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Düşündüğümüz oyun oldu. 3-4-1-2 sistemiyle oynadık. Bir antrenmanla ve rakip analiziyle hazırlandık. Aksiyonları doğru uyguladık. 4 gol attık, 8-9 tane rahat rahat atabilirdik. Ligde ve burada 3 gol ortalamasıyla gidiyoruz" dedi. Ligde hakem hatalarının kendilerine ve Trabzonspor'a daha çok olduğunu aktaran Buruk, "Trabzonspor ve biz en fazla hakem hatasına maruz kalıyoruz. Trabzonspor ve biz en çok bunu yaşıyoruz. Yunus Akgün'ün sevkine de çok şaşırdık" diye ekledi.

Okan Buruk, UEFA Kupası/Avrupa Ligi tarihinde Galatasaray'ın başında üst üste 3 iç saha galibiyeti alan ilk Türk teknik direktör oldu.