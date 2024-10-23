Tek hedef zafer

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki üçüncü maçında sahneye çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, İsveç ekibi Elfsborg ile 17.30'da kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı mücadelede, Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde PAOK'u 3-1 yenen Galatasaray, ikinci haftada Letonya ekibi RFS deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberlikle 4 puana ulaşmıştı. Okan Buruk'un öğrencileri, bugün sahasında Elfsborg'u mağlup ederek yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.

ÜÇ EKSİK VAR

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda önemli eksikler bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı Muslera, sakatlığı olan Jakobs ve Avrupa Ligi kadrosuna yazılamayan Sallai, bugün Elfsborg karşısında kadroda yer almayacak. Okan Buruk'un büyük ölçüde ilk 11'i korumayı düşündüğü Galatasaray'da kalede Günay yer alacak. İcardi ile Osimhen'in çift forvet olarak çıkması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de pazartesi günü oynayacağı Beşiktaş derbisinin provasını da bu maçta yapacak.

ROMA'YI DEVİRDİ

Geçen sezon İsveç Ligi'ni şampiyon Malmö'nün ardından averajla ikinci sırada bitiren Elfsborg, bu sezon 27. haftası geride kalan ligde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Liderin 17 puan gerisinde 7. sırada yer alan Elfsborg, Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 3-2 yenilirken, Roma'yı 1-0 mağlup etti.

97. KEZ SAHNE ALACAK

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde çıktığı 96 karşılaşmada 38 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 151 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 122 gol gördü.

9 MAÇTIR KAYBETMEDİ

Cimbom, çıktığı son 9 resmi maçta yenilmedi .Son yenilgisini Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 2 Avrupa Ligi maçı oynadı. 7 kez kazanırken, 2 beraberlik yaşadı.

SADECE 2 DEFA TAKILDI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı son 16 müsabakanın 14'ünü kaybetmedi. Sarı- kırmızılılar, söz konusu maçların 7'sini kazanırken 7'sinden beraberlikle ayrıldı. Cimbom sadece 2 maçta (Barcelona ve Sparta Prag) rakiplerine mağlup oldu.

JUVENTUS'TAN SONRA İLK!

Ocak 2011'de açılan RAMS Park'ta en erken Avrupa sınavı Juventus'a karşı olmuştu. Kar yağışı nedeniyle bir gün ertelenen 11 Aralık 2013'teki maç gündüz 15.00'te başlamış ve Juve'yi yıkan golü Sneijder atmıştı. Uzun zamandır gece maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park bugün 17.30'da Elfsborg'a kapısını açacak.

ŞANSI TUTMUYOR

Tarihinde ilk kez Elfsborg ile karşılaşacak sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında İsveç temsilcileriyle 8. maçına çıkacak. Galatasaray 7 karşılaşmanın 1'ini kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşadı.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Icardi, Osimhen

Elfsborg: Pettersson, Hedlund, Buhari, Henriksson, Yegbe, Hult, Ouma, Zeneli, Qasem, A. Zaneli, Baidoo