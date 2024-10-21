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Haberler Galatasaray

İcardi’nin gözü Hagi’de

Arjantinli yıldız, 13 gol daha atarsa Galatasaray’ın efsanesini geçecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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İcardi’nin gözü Hagi’de
Mauro Icardi üçüncü sezonunu yaşadığı Galatasaray'da 60 gole ulaştı. 84 maçta 60 gol, 21 asistlik tabela yapan İcardi, kulüp tarihine adını yazdırdı. En çok gol atan yabancılar listesinde Baros'a (60) yaklaşan 31 yaşındaki oyuncu, gözünü unutulmaz 10 numara Hagi'ye çevirdi. En golcüler listesinden haberdar olan Arjantinli süperstar, "Galatasaray'ın en fazla gol atan yabancı oyuncusu olmak istiyorum. Gol atanların tam listesi var; en yüksek seviyede olmak istiyorum'' diyerek iddiasını gösterdi. İcardi, 13 kez daha ağları sarsarsa Hagi'yi geçerek Galatasaray tarihine geçecek.
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