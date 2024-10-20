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Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın başına bela olacak! Zaha ve Lyon...

Galatasaray'ın Lyon'a kiralık olarak gönderdiği Zaha konusunda olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin 2026 yılına kadar sözleşme olan oyuncuyla ilgili ne yapacağı merak konusu oldu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 12:54
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Galatasaray'ın başına bela olacak! Zaha ve Lyon...

Galatasaray'dan Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın Fransa macerası adeta kâbus gibi başladı.

Galatasaray'ın başına bela olacak! Zaha ve Lyon...

Toulouse maçındaki performansı ve tavırları nedeniyle kızağa çekilen Wilfried Zaha, Nantes maçında kadro dışı bırakılmıştı.


Galatasaray'ın başına bela olacak! Zaha ve Lyon...

Teknik direktör Pierre Sage, Zaha için çarpıcı ifadeler kullanırken oyuncunun profesyonel davranmadığına vurgu yapmıştı.

Galatasaray'ın başına bela olacak! Zaha ve Lyon...

Öte yandan Wilfried Zaha'ya bir kötü haber daha geldi.

Galatasaray'ın başına bela olacak! Zaha ve Lyon...

Zaha, Lyon'un Ligue 1'de bugün deplasmanda karşılaşacağı Le Havre maçının kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın başına bela olacak! Zaha ve Lyon...

Zaha ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden Gift Orban'ın ise kafilede yer aldığı görüldü.

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