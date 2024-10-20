Galatasaray'ın başına bela olacak! Zaha ve Lyon...
Galatasaray'ın Lyon'a kiralık olarak gönderdiği Zaha konusunda olumsuz haberler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı yöneticilerin 2026 yılına kadar sözleşme olan oyuncuyla ilgili ne yapacağı merak konusu oldu. İşte detaylar... GS SPOR HABERLERİ
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Toulouse maçındaki performansı ve tavırları nedeniyle kızağa çekilen Wilfried Zaha, Nantes maçında kadro dışı bırakılmıştı.
Öte yandan Wilfried Zaha'ya bir kötü haber daha geldi.
Zaha ile birlikte kadro dışı bırakılan isimlerden Gift Orban'ın ise kafilede yer aldığı görüldü.
Yıldız futbolcunun Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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