  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray kazandı Ahmet Çakar o ismi öve öve bitiremedi: Dünya çapında oyuncu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lüg'de 9. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan dikkat çeken yorum geldi. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 10:09
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ahmet Çakar: Dünya çapında oyuncu Ahmet Çakar: Dünya çapında oyuncu 10:09
Yasak kapıda Yasak kapıda 10:05
Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Samsunspor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:47
Beşiktaş - Konyaspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş - Konyaspor maçı yayın bilgileri! 09:40
Yazarlardan Antalyaspor - G.Saray maçı sonrası flaş sözler! Yazarlardan Antalyaspor - G.Saray maçı sonrası flaş sözler! 09:23
Hellas Verona - Monza maçı ne zaman? Hellas Verona - Monza maçı ne zaman? 09:10
Daha Eski
O isme dikkat çekti: Savaşçı ruhu ile... O isme dikkat çekti: Savaşçı ruhu ile... 09:07
Valencia - Las Palmas maçı ne zaman? Valencia - Las Palmas maçı ne zaman? 09:07
Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman? Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman? 09:01
Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Esenler Erokspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? 08:58
Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? 08:54
BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ BUGÜNKÜ MAÇLAR ⚽ 08:28