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Galatasaray kazandı Ahmet Çakar o ismi öve öve bitiremedi: Dünya çapında oyuncu
Son dakika spor haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lüg'de 9. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Akdeniz ekibini 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar'dan dikkat çeken yorum geldi. GS SPOR HABERLERİ
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