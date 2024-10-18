Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, kritik Akdeniz virajını kayıpsız geçerek liderliğini perçinlemek istiyor. 5 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, sakatlığını atlatan ve Antalya kafilesine dahil edilen Victor Osimhen ile ilgili de kararını verdi. İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)
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LİGDE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı. Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
DEPLASMAN REKORU İÇİN SAHADA
Sarı-kırmızılı ekip, cumartesi günü oynanacak müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak. Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda. Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.
OKAN BURUK ANTALYASPOR'A HİÇ YENİLMEDİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Antalyaspor'a 12 kez rakip olan Buruk, 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yapılan 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.
KAAN AYHAN SINIRDA
Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kaan, Antalyaspor maçında da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümün en golcü takımı olarak dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 8 maçta 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den (16) 8 gol fazla kaydetti. Antalyaspor (16) ise Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören üç takımdan biri.
OSIMHEN KULÜBEDE
Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlanan ve RFS ile Alanyaspor maçlarını kaçıran Victor Osimhen, Antalyaspor maçı kadrosuna alındı. Nijeryalı golcünün maça yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.
İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...
MUSLERA
KAAN
SANCHEZ
ABDÜLKERİM
JAKOBS
TORREIRA
SARA
SALLAI
YUNUS
MERTENS
ICARDI
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