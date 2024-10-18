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Haberler Galatasaray

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, kritik Akdeniz virajını kayıpsız geçerek liderliğini perçinlemek istiyor. 5 maçtır kazanamayan Antalyaspor ise sahadan puan ya da puanlarla ayrılarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirirken, sakatlığını atlatan ve Antalya kafilesine dahil edilen Victor Osimhen ile ilgili de kararını verdi. İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2024 Cuma 18:15
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Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında cumartesi günü deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

Ligde geride kalan 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 22 puan topladı. Ligdeki 3 namağlup takımdan biri olan Galatasaray, en yakın takipçisi Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

Antalya temsilcisi ise ikişer galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşadı. Kırmızı-beyazlı takım, topladığı 8 puanla haftaya 14. sırada girdi.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

LİGDE 9 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı. Bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

DEPLASMAN REKORU İÇİN SAHADA

Sarı-kırmızılı ekip, cumartesi günü oynanacak müsabakayı kazanması durumunda Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi olacak. Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 3 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 12 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe'ye ait rekorun ortağı konumunda. Galatasaray, Antalyaspor'u yenmesi halinde üst üste 13 dış saha maçından galibiyetle ayrılarak Süper Lig rekoruna imza atacak.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

OKAN BURUK ANTALYASPOR'A HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde Antalyaspor ile yaptığı Süper Lig maçlarında yenilgi yüzü görmedi. Elazığspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Antalyaspor'a 12 kez rakip olan Buruk, 9 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Tecrübeli teknik adam, Galatasaray'ın başında Antalyaspor ile yapılan 4 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

KAAN AYHAN SINIRDA

Galatasaray'da Kaan Ayhan sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Süper Lig'de geride kalan bölümde 3 kez sarı kartla cezalandırılan Kaan, Antalyaspor maçında da kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 10. haftadaki Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan bölümün en golcü takımı olarak dikkati çekiyor. Ligde çıktığı 8 maçta 24 gol atan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den (16) 8 gol fazla kaydetti. Antalyaspor (16) ise Süper Lig'de kalesinde en fazla gol gören üç takımdan biri.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

OSIMHEN KULÜBEDE

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlanan ve RFS ile Alanyaspor maçlarını kaçıran Victor Osimhen, Antalyaspor maçı kadrosuna alındı. Nijeryalı golcünün maça yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı muhtemel 11'i...

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

MUSLERA

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

KAAN

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

SANCHEZ

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

ABDÜLKERİM

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

JAKOBS

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

TORREIRA

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

SARA

Okan Buruk'tan flaş Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Antalyaspor maçı 11'i

SALLAI

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