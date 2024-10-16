TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Amerika yolcusu! O isim gözden çıkarıldı
Ocakta kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ve beklentilerin altında kalan yıldız oyuncuya Amerika'dan talip çıktı. Cimbom'un tecrübeli oyuncuyu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre, Sarı-Kırmızılı kulübün, oyuncuyu devre arasında göndermek istediği de belirtildi.
Okan Buruk'un istediklerini yapamayan futbolcu çok eleştiriliyor. Beklentiler yüksekken bu tür performans Aslan'da hayal kırıklığı yaşattı.
Geçtiğimiz yaz Körfez ekipleri, 31 yaşındaki ismi kadrosuna katmak için birbirleriyle yarışmıştı.
İlk olarak Al-Gharafa'nın ilgisini çeken Ziyech için Al-Arabi'nin de devreye girdiği öne sürülmüştü. Hakim Ziyech, bedelsiz olarak Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde katılmıştı.
Öte yandan Chelsea'deki istikrarsız performansının ardından Cimbom'a gelmesi de fırsat olarak aktarılmıştı. Yıldız ismin 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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