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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Amerika yolcusu! O isim gözden çıkarıldı

Ocakta kadrosuna takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar transfer çalışmalarını sürdürüyor. Diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ve beklentilerin altında kalan yıldız oyuncuya Amerika'dan talip çıktı. Cimbom'un tecrübeli oyuncuyu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Amerika yolcusu! O isim gözden çıkarıldı

Galatasaray'da istenilen performansı sergileyemeyen Hakim Ziyech'in Ocak'ta ayrılacağı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Amerika yolcusu! O isim gözden çıkarıldı

Katar kulüplerinin teklifine sıcak bakmayan Faslı yıldız, transferi için rotasını Amerika'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Amerika yolcusu! O isim gözden çıkarıldı

Tecrübeli kanadın menajerinin MLS ekipleri ile görüştüğü ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Amerika yolcusu! O isim gözden çıkarıldı

Takvim'de yer alan habere göre, Sarı-Kırmızılı kulübün, oyuncuyu devre arasında göndermek istediği de belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Amerika yolcusu! O isim gözden çıkarıldı

Okan Buruk'un istediklerini yapamayan futbolcu çok eleştiriliyor. Beklentiler yüksekken bu tür performans Aslan'da hayal kırıklığı yaşattı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Amerika yolcusu! O isim gözden çıkarıldı

Geçtiğimiz yaz Körfez ekipleri, 31 yaşındaki ismi kadrosuna katmak için birbirleriyle yarışmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Amerika yolcusu! O isim gözden çıkarıldı

İlk olarak Al-Gharafa'nın ilgisini çeken Ziyech için Al-Arabi'nin de devreye girdiği öne sürülmüştü. Hakim Ziyech, bedelsiz olarak Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde katılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın yıldızı Amerika yolcusu! O isim gözden çıkarıldı

Öte yandan Chelsea'deki istikrarsız performansının ardından Cimbom'a gelmesi de fırsat olarak aktarılmıştı. Yıldız ismin 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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