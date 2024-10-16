TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…
Galatasaray’ın sevilen santrforu Mauro Icardi ile ilgili memleketi Arjantin’den River Plate iddiaları henüz yalanlanmışken bu kez “Devre arasında İtalya’ya dönebilir” haberleri yayılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri, Serie A’ya dönüşün imkansız olmadığını söylemişti. İşte sarı kırmızılıları endişelendiren haber… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 16:55 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 16:56
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Bazı oyuncular ise takım içerisinde çıktığı iddia edilen teknik direktör – futbolcu problemleri sebebi ile sarı kırmızılı formadan uzaklaşmıştı.
Hem Süper Lig'de liderlik koltuğunda 22 puan ile oturan bir Galatasaray varken hem de ayrılıkların domino etkisi yarattığı bir Galatasaray ortaya çıkmıştı.
En ufak domino taşının en büyük taşa ulaşıp onu devirmesi ise devre arasında gerçekleşecek gibi gözüküyor.
Tabiki yıkıldığında en büyük etkiyi yaratacak o isim Aslan'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi!
Geçtiğimiz aylarda başta Tuttomercato24 ve Controcalcio olmak üzere Çizme basınından birbirinin peşi sıra kötü haberler gelmişti.
Edinilen bilgilere göre, Mauro Icardi'nin yeniden Serie A'ya dönmesi için gizli bir operasyon yürütülüyordu.
Arjantinli oyuncunun menajeri ise Tuttomercatoweb'e birkaç gün önce yaptığı açıklamada İtalya'ya dönüş ihtimali ile ilgili konuşmuştu.
Letterio Pino, "Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz." İfadelerinde bulunmuştu.
Calciomercatoweb'te yer alan haberde ise Icardi'nin Cimbom'a vedasının beklenenden de erken olabileceği açıklandı.
Habere göre Victor Osimhen'in varlığı, sarı kırmızılıların Icardi'ye vedasının hızlanmasına en azından yönetim nezdinde olanak sağladı.
Mauro Icardi'nin de tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takımda forma giyerek kariyeri ile ilgili başka bir meydan okuma gerçekleştirmek istediği belirtildi.
Ayrıca Icardi'nin Suudi Arabistan'da ya da Arjantin'de forma giyme ihtimalinin Şampiyonlar Ligi hedefine kıyasla neredeyse imkansız olduğu vurgulandı.
İtalyan "transfer piyasası uzmanı" Paolo Paganini, JuventusNews24'e verdiği bir röportajda Arjantinli yıldızın Juventus'a gelme ihtimalini açıkladı.
Paganini'ye göre Icardi, hâlâ bağlı olduğu ve sevdiği Serie A'ya Juventus forması ile geri dönme niyetinde.
Juventus'ta ise şampiyonluk hedefini engelleyen ve Icardi planını hızlandıran bir faktör mevcut: Milik'in sakatlığı.
Polonyalı santrforun sakatlığı, İtalyan ekibinin devre arasında Mauro Icardi için sarı kırmızılı ekibe güzel bir teklifle gitmesi ihtimalini arttırıyor.
Aynı zamanda birçok Serie A temsilcisinin de Arjantinli gol kralını tekrardan ülkelerinde görmek için oyuncuyu takip ettikleri belirtiliyor.
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