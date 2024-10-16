TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Bazı oyuncular ise takım içerisinde çıktığı iddia edilen teknik direktör – futbolcu problemleri sebebi ile sarı kırmızılı formadan uzaklaşmıştı.

Hem Süper Lig'de liderlik koltuğunda 22 puan ile oturan bir Galatasaray varken hem de ayrılıkların domino etkisi yarattığı bir Galatasaray ortaya çıkmıştı.