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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Galatasaray’ın sevilen santrforu Mauro Icardi ile ilgili memleketi Arjantin’den River Plate iddiaları henüz yalanlanmışken bu kez “Devre arasında İtalya’ya dönebilir” haberleri yayılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde oyuncunun menajeri, Serie A’ya dönüşün imkansız olmadığını söylemişti. İşte sarı kırmızılıları endişelendiren haber… | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 16:55 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 16:56
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Galatasaray'da Süper Lig namağlup devam ederken öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de güzel bir sonuç alınması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

İsviçre ekibi Young Boys'a yenilerek Devler Ligi'ne veda eden sarı kırmızılılarda bu durum, arka arkaya ayrılıkların fitilini ateşlemişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen oyuncular, Avrupa devleri ile görüşme trafiği oluşturmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Bazı oyuncular ise takım içerisinde çıktığı iddia edilen teknik direktör – futbolcu problemleri sebebi ile sarı kırmızılı formadan uzaklaşmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Hem Süper Lig'de liderlik koltuğunda 22 puan ile oturan bir Galatasaray varken hem de ayrılıkların domino etkisi yarattığı bir Galatasaray ortaya çıkmıştı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

En ufak domino taşının en büyük taşa ulaşıp onu devirmesi ise devre arasında gerçekleşecek gibi gözüküyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Tabiki yıkıldığında en büyük etkiyi yaratacak o isim Aslan'ın sevilen oyuncusu Mauro Icardi!

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Geçtiğimiz aylarda başta Tuttomercato24 ve Controcalcio olmak üzere Çizme basınından birbirinin peşi sıra kötü haberler gelmişti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Edinilen bilgilere göre, Mauro Icardi'nin yeniden Serie A'ya dönmesi için gizli bir operasyon yürütülüyordu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Arjantinli oyuncunun menajeri ise Tuttomercatoweb'e birkaç gün önce yaptığı açıklamada İtalya'ya dönüş ihtimali ile ilgili konuşmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Letterio Pino, "Hiçbir şey imkansız değil. İtalya'yı seviyor. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz." İfadelerinde bulunmuştu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Calciomercatoweb'te yer alan haberde ise Icardi'nin Cimbom'a vedasının beklenenden de erken olabileceği açıklandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Habere göre Victor Osimhen'in varlığı, sarı kırmızılıların Icardi'ye vedasının hızlanmasına en azından yönetim nezdinde olanak sağladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Mauro Icardi'nin de tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takımda forma giyerek kariyeri ile ilgili başka bir meydan okuma gerçekleştirmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Ayrıca Icardi'nin Suudi Arabistan'da ya da Arjantin'de forma giyme ihtimalinin Şampiyonlar Ligi hedefine kıyasla neredeyse imkansız olduğu vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

İtalyan "transfer piyasası uzmanı" Paolo Paganini, JuventusNews24'e verdiği bir röportajda Arjantinli yıldızın Juventus'a gelme ihtimalini açıkladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Paganini'ye göre Icardi, hâlâ bağlı olduğu ve sevdiği Serie A'ya Juventus forması ile geri dönme niyetinde.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Juventus'ta ise şampiyonluk hedefini engelleyen ve Icardi planını hızlandıran bir faktör mevcut: Milik'in sakatlığı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Polonyalı santrforun sakatlığı, İtalyan ekibinin devre arasında Mauro Icardi için sarı kırmızılı ekibe güzel bir teklifle gitmesi ihtimalini arttırıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! Devre arasında İtalya’ya…

Aynı zamanda birçok Serie A temsilcisinin de Arjantinli gol kralını tekrardan ülkelerinde görmek için oyuncuyu takip ettikleri belirtiliyor.

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