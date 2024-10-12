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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Devre arasında...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da ocak ayı için arayışlar hızlandı. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna katamadığı yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Devre arasında...

Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Devre arasında...

Cimbom transferin son gününde oyuncuyu kadrosunu katamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Devre arasında...

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin 28 yaşındaki ismi ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Devre arasında...

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan İsviçreli kanadın, Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Devre arasında...

Oyuncunun en önemli özellikleri ise; hızlı dripling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Devre arasında...

HEDEF GENİŞ ROTASYON

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi ve Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması Okan Buruk'un elini kolunu bağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Devre arasında...

Kanat bölgesinde takımın hücum dinamiklerinin etkisizliği gözden kaçmayan ayrı bir detay.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Devre arasında...

Aslan bu nedenle o bölgede geniş bir rotasyon hedefliyor. Kulüpte genç ve potansiyelli oyuncuların transferinin yararlı olacağı düşüncesi hakim.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Devre arasında...

Öte yandan devre arasında, scout ekibinin belirlediği kriterlere göre transfer yapılacağı ifade edildi.

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