TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi! Devre arasında...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Sezonu zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da ocak ayı için arayışlar hızlandı. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna katamadığı yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)
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Piyasa değeri 9 milyon Euro olan İsviçreli kanadın, Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.
Oyuncunun en önemli özellikleri ise; hızlı dripling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor.
HEDEF GENİŞ ROTASYON
Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi ve Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması Okan Buruk'un elini kolunu bağladı.
Kanat bölgesinde takımın hücum dinamiklerinin etkisizliği gözden kaçmayan ayrı bir detay.
Aslan bu nedenle o bölgede geniş bir rotasyon hedefliyor. Kulüpte genç ve potansiyelli oyuncuların transferinin yararlı olacağı düşüncesi hakim.
Öte yandan devre arasında, scout ekibinin belirlediği kriterlere göre transfer yapılacağı ifade edildi.
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