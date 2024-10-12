GALATASARAY HABERİ: Ismail Jakobs ameliyat olacak mı? İşte yanıtı

"Son 2 maçta aldığımız beraberlik biraz üzücü olsa da hala ligin lideriyiz." ifadesini kullanan Jakobs, şu aşamada şikayet edecek bir durum olmadığını dile getirdi.

Almanya'nın Köln kentinde doğup büyüyen Jakobs, orada çok fazla Türk arkadaşı olduğunu belirterek, "Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Türkiye'de oynamaya alışık olmasam da Türklerle bir arada olmaya alışığım. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli çok fazla Türk arkadaşım vardı. Transferime doğal olarak bazıları sevinirken bazıları da üzüldü." diye konuştu.