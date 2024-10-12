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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ: Ismail Jakobs ameliyat olacak mı? İşte yanıtı

Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Malavi'yi 4-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu hakkında çıkan ameliyat olacak haberleri hakkında konuştu. İşte yıldız oyuncunun sakatlık açıklaması... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 10:32
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GALATASARAY HABERİ: Ismail Jakobs ameliyat olacak mı? İşte yanıtı

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekibi Monaco'dan transfer ettiği 25 yaşındaki Senegalli sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, yeni sezonda şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

GALATASARAY HABERİ: Ismail Jakobs ameliyat olacak mı? İşte yanıtı

Senegal, 2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında "Senegal Abdoulaye Wade" stadyumunda karşılaştığı Malavi'yi 4-0 mağlup etti.

GALATASARAY HABERİ: Ismail Jakobs ameliyat olacak mı? İşte yanıtı

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Jakobs, maç sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Galatasaray'a gelmekten oldukça mutlu olduğunu belirterek, "Yeni sezonda hedefimiz elbette şampiyon olmak ve Avrupa kupasında gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Şu ana kadar gayet güzel gidiyoruz." dedi.

GALATASARAY HABERİ: Ismail Jakobs ameliyat olacak mı? İşte yanıtı

"Son 2 maçta aldığımız beraberlik biraz üzücü olsa da hala ligin lideriyiz." ifadesini kullanan Jakobs, şu aşamada şikayet edecek bir durum olmadığını dile getirdi.

GALATASARAY HABERİ: Ismail Jakobs ameliyat olacak mı? İşte yanıtı

Almanya'nın Köln kentinde doğup büyüyen Jakobs, orada çok fazla Türk arkadaşı olduğunu belirterek, "Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Türkiye'de oynamaya alışık olmasam da Türklerle bir arada olmaya alışığım. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli çok fazla Türk arkadaşım vardı. Transferime doğal olarak bazıları sevinirken bazıları da üzüldü." diye konuştu.

GALATASARAY HABERİ: Ismail Jakobs ameliyat olacak mı? İşte yanıtı

"Galatasaray hem uluslararası bilinirliğe sahip hem de büyük bir takım"

Jakobs, Almanya ve Fransa liglerinden sonra Türkiye'yi tercih etmesinin nasıl karşılandığına ilişkin gelen soruya da "Türkiye'ye gelmemin kariyerim için olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray hem uluslararası bilinirliğe sahip hem de büyük bir takım. Ben gayet mutluyum." dedi.

GALATASARAY HABERİ: Ismail Jakobs ameliyat olacak mı? İşte yanıtı

"Herhangi bir sakatlığım yok, ameliyat olacağım söylentileri gerçek değil"

Sakatlığıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin de Jakobs, "Herhangi bir sakatlığım yok, ameliyat olacağım söylentileri gerçek değil. Gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.

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