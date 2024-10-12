GALATASARAY HABERİ: Ismail Jakobs ameliyat olacak mı? İşte yanıtı
Galatasaray'ın sezon başında Monaco'dan kadrosuna kattığı Ismail Jakobs, Senegal'in Afrika Uluslar Kupası Elemeleri kapsamında Malavi'yi 4-0 mağlup ettiği maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu hakkında çıkan ameliyat olacak haberleri hakkında konuştu. İşte yıldız oyuncunun sakatlık açıklaması... | GALATASARAY HABERLERİ
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"Son 2 maçta aldığımız beraberlik biraz üzücü olsa da hala ligin lideriyiz." ifadesini kullanan Jakobs, şu aşamada şikayet edecek bir durum olmadığını dile getirdi.
Almanya'nın Köln kentinde doğup büyüyen Jakobs, orada çok fazla Türk arkadaşı olduğunu belirterek, "Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Türkiye'de oynamaya alışık olmasam da Türklerle bir arada olmaya alışığım. Hem Galatasaraylı hem de Fenerbahçeli çok fazla Türk arkadaşım vardı. Transferime doğal olarak bazıları sevinirken bazıları da üzüldü." diye konuştu.
"Galatasaray hem uluslararası bilinirliğe sahip hem de büyük bir takım"
Jakobs, Almanya ve Fransa liglerinden sonra Türkiye'yi tercih etmesinin nasıl karşılandığına ilişkin gelen soruya da "Türkiye'ye gelmemin kariyerim için olumsuz olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray hem uluslararası bilinirliğe sahip hem de büyük bir takım. Ben gayet mutluyum." dedi.
"Herhangi bir sakatlığım yok, ameliyat olacağım söylentileri gerçek değil"
Sakatlığıyla ilgili çıkan haberlere ilişkin de Jakobs, "Herhangi bir sakatlığım yok, ameliyat olacağım söylentileri gerçek değil. Gayet iyiyim." ifadelerini kullandı.
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