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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! İşte yeni sözleşme kararı

Milli takım arasına lider giren Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları sürüyor. Yıldız isimlerle sözleşme yenileme görüşmeleri yapan sarı kırmızılılar, Victor Nelsson ile görüşmelerini sürdürüyordu. İşte Danimarkalı stoper için verilen karar. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 09:51
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Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! İşte yeni sözleşme kararı

Milli takım arasına lider giren Galatasaray'da oyunculara cuma gününe kadar izin verildi.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! İşte yeni sözleşme kararı

Sarı kırmızılı yönetim diğer yandan sözleşme yenileme çalışmaları için düğmeye bastı.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! İşte yeni sözleşme kararı

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson ile sözleşme yenileme görüşmeleri yapılmıştı.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! İşte yeni sözleşme kararı

25 yaşındaki oyuncu ile yeni mukavele için önemli mesafe kat edildi.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! İşte yeni sözleşme kararı

Yaklaşık 2 milyon euro maaş kazanacak Nelsson, artık imzayı atmak için geri sayıma geçti.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! İşte yeni sözleşme kararı

Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! İşte yeni sözleşme kararı

Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Danimarkalı stoperin piyaasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! İşte yeni sözleşme kararı

Sarı kırmızılı forma ile 132 maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.

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