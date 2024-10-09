Galatasaray'da Victor Nelsson gelişmesi! İşte yeni sözleşme kararı
Milli takım arasına lider giren Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları sürüyor. Yıldız isimlerle sözleşme yenileme görüşmeleri yapan sarı kırmızılılar, Victor Nelsson ile görüşmelerini sürdürüyordu. İşte Danimarkalı stoper için verilen karar. | GALATASARAY HABERLERİ
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25 yaşındaki oyuncu ile yeni mukavele için önemli mesafe kat edildi.
Yaklaşık 2 milyon euro maaş kazanacak Nelsson, artık imzayı atmak için geri sayıma geçti.
Sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.
Galatasaray'daki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Danimarkalı stoperin piyaasa değeri 16 milyon Euro olarak gösteriliyor.
Sarı kırmızılı forma ile 132 maça çıkan Nelsson, 4 kez gol sevinci yaşadı.
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