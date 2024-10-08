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Haberler Galatasaray

LYON - GALATASRAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Lyon - G.Saray Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubunda heyecan devam ediyor. Avrupa'daki temsilcimiz Galatasaray, Lyon'un konuğu olacak. Ol Stadyum'da oynanacak maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Lyon - Galatasaray Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 15:10 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 15:40
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LYON - GALATASRAY MAÇI CANLI İZLE 📺 | Lyon - G.Saray Kadın Futbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lyon - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Fransız rakibi Lyon'a konuk olacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Lyon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LYON - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon - Galatasaray maçı 8 Ekim Salı günü saat 19.45'te oynanacak. Karşılaşma DAZN Women's Football Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

LYON - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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