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Haberler Galatasaray

Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!

Süper Lig devlerinden Galatasaray, son şampiyon ünvanını koruyarak bu sezonu birinci bitirmek ve armasına bir yıldız daha eklemek için kolları sıvadı. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncuların ardından devre arasında da renklerine bağlamak istediği 3 yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!

Yaz transfer döneminde Osimhen'le son yılların en büyük bombasını patlatan Galatasaray bir süper yıldızı daha kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!

Hedefte Al Nassr'ın yabancı kontenjanında yer açmak için Mane ile birlikte göndermek istediği Talisca yer alıyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!

Aslan, 30 yaşındaki 10 numara için nabız yoklamaya başladı. Daha önce Beşiktaş'ta fırtınalar estiren Talisca'nın ara transferde Galatasaray'a imza atması sürpriz olmayacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!

Galatasaray, menajerinin "Arap yarımadasından teklif getireceğim" dediği Ziyech'le ocak ayında yolları ayırmaya hazırlanıyor. Faslı yıldızın yerine kimin geleceği ise şimdiden belli oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!

Fluminense Kulübü Başkanı Mario Bittencourt, Cimbom'un yaz transfer döneminde çok istediği Jhon Arias'la ilgili bir açıklama yaptı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!

Bittencourt, "Jhon gitmek istiyordu ancak G.Saray'ın o zamanki teklifi istediğimiz gibi değildi. Ama artık Jhon'un Avrupa hayalini gerçekleştireceğiz" dedi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!

Böylece 27 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusuna G.Saray yolu açılmış oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!

Transferde büyük düşünen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!

Sarı-kırmızılı yönetim, 30 yaşındaki forveti devre arasında kadroya katmak istiyor.

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