Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!
Süper Lig devlerinden Galatasaray, son şampiyon ünvanını koruyarak bu sezonu birinci bitirmek ve armasına bir yıldız daha eklemek için kolları sıvadı. Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız oyuncuların ardından devre arasında da renklerine bağlamak istediği 3 yıldız oyuncu için harekete geçti. İşte o isimler... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Galatasaray, menajerinin "Arap yarımadasından teklif getireceğim" dediği Ziyech'le ocak ayında yolları ayırmaya hazırlanıyor. Faslı yıldızın yerine kimin geleceği ise şimdiden belli oldu.
Fluminense Kulübü Başkanı Mario Bittencourt, Cimbom'un yaz transfer döneminde çok istediği Jhon Arias'la ilgili bir açıklama yaptı.
Bittencourt, "Jhon gitmek istiyordu ancak G.Saray'ın o zamanki teklifi istediğimiz gibi değildi. Ama artık Jhon'un Avrupa hayalini gerçekleştireceğiz" dedi.
Böylece 27 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusuna G.Saray yolu açılmış oldu.
Transferde büyük düşünen Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden biri de Roma'nın Arjantinli yıldızı Paulo Dybala.
Sarı-kırmızılı yönetim, 30 yaşındaki forveti devre arasında kadroya katmak istiyor.
Roma ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek Dybala'ya Okan Buruk onay verdi, yönetim ön çalışmalara başladı.
İtalyan kaynaklar, Dybala'nın da arkadaşı İcardi faktörü nedeniyle Galatasaray'a sıcak baktığı görüşünde.
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