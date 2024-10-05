Galatasaray'dan devre arasında 3 bomba transfer!

Galatasaray, menajerinin "Arap yarımadasından teklif getireceğim" dediği Ziyech'le ocak ayında yolları ayırmaya hazırlanıyor. Faslı yıldızın yerine kimin geleceği ise şimdiden belli oldu.

Fluminense Kulübü Başkanı Mario Bittencourt, Cimbom'un yaz transfer döneminde çok istediği Jhon Arias'la ilgili bir açıklama yaptı.