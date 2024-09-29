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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakeme söylediği sözler ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadelede 3-0 öndeyken sonradan yediği gollerle 3-3'lük skorla sahadan ayrıldı. Karşılaşmaya konuk ekip Kasımpaşa için verilen penaltı damga vurdu. Pozisyona teknik direktör Okan Buruk yoğun bir şekilde itiraz etmişti. Bu sırada Buruk'un hakem Oğuzhan Çakır'a söylediği sözler ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 09:54
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Galatasaray'da Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakeme söylediği sözler ortaya çıktı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile sahasında 3-3 berabere kaldı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakeme söylediği sözler ortaya çıktı!

RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 üstünlük kurdu.

Galatasaray'da Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakeme söylediği sözler ortaya çıktı!

Lacivert-beyazlılar, Mamadou Fall'ın 44. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirirken, devre arasına ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakeme söylediği sözler ortaya çıktı!

İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, net pozisyonlar üretemese de rakibinin kalelerine gelmesine engel oldu. Lacivert-beyazlı ekip, 83. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 3-2.

Galatasaray'da Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakeme söylediği sözler ortaya çıktı!

İkinci yarıda etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, Nuno da Costa'nın 90+5. dakikada attığı gole engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.

Galatasaray'da Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakeme söylediği sözler ortaya çıktı!

Bu skorla Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 19'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise puanını 7'ye çıkardı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakeme söylediği sözler ortaya çıktı!

OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mücadelenin 3-2 devam ettiği sırada Kasımpaşa, VAR incelemesinin ardından penaltı kazanmıştı. Kasımpaşa'nın kazandığı bu penaltı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kenarda adeta çılgına dönmüştü.

Galatasaray'da Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakeme söylediği sözler ortaya çıktı!

Hakem Oğuzhan Çakır'ın verdiği karara bir hayli itiraz eden Okan Buruk'un o sırada neler söylediği ortaya çıktı.

Galatasaray'da Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakeme söylediği sözler ortaya çıktı!

Sabah'ın haberine göre Okan Buruk, penaltı kararının ardından şu sözlerle tepki gösterdi: Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez.

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