Galatasaray'da Okan Buruk'un penaltı kararının ardından hakeme söylediği sözler ortaya çıktı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar bu mücadelede 3-0 öndeyken sonradan yediği gollerle 3-3'lük skorla sahadan ayrıldı. Karşılaşmaya konuk ekip Kasımpaşa için verilen penaltı damga vurdu. Pozisyona teknik direktör Okan Buruk yoğun bir şekilde itiraz etmişti. Bu sırada Buruk'un hakem Oğuzhan Çakır'a söylediği sözler ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile sahasında 3-3 berabere kaldı.
RAMS Park'ta yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 20 ve 28. dakikalarda Victor Osimhen, 34. dakikada ise Mauro Icardi'nin attığı gollerle 3-0 üstünlük kurdu.
Lacivert-beyazlılar, Mamadou Fall'ın 44. dakikada attığı golle farkı 2'ye indirirken, devre arasına ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarıya baskılı başlayan Kasımpaşa, net pozisyonlar üretemese de rakibinin kalelerine gelmesine engel oldu. Lacivert-beyazlı ekip, 83. dakikada Haris Hajradinovic'in penaltıdan bulduğu golle farkı 1'e indirdi: 3-2.
İkinci yarıda etkili olamayan sarı-kırmızılı ekip, Nuno da Costa'nın 90+5. dakikada attığı gole engel olamayınca maç 3-3 sona erdi.
Bu skorla Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk puan kaybını yaşadı. Puanını 19'a çıkaran sarı-kırmızılı ekip liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise puanını 7'ye çıkardı.
OKAN BURUK'UN O SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI
Mücadelenin 3-2 devam ettiği sırada Kasımpaşa, VAR incelemesinin ardından penaltı kazanmıştı. Kasımpaşa'nın kazandığı bu penaltı sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kenarda adeta çılgına dönmüştü.
Hakem Oğuzhan Çakır'ın verdiği karara bir hayli itiraz eden Okan Buruk'un o sırada neler söylediği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre Okan Buruk, penaltı kararının ardından şu sözlerle tepki gösterdi: Buna penaltı veren hakem bir daha burada maç yönetemez.
Tecrübeli teknik direktörün bu sözleri, sosyal medyada da çokça paylaşıldı.