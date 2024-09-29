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Haberler Galatasaray

Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler açıkladı...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, 3-0 öne geçtiği mücadelede Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak büyük bit hayal kırıklığı yarattı. Maçın ardından dikkat çeken konu ise Kasımpaşa'nın penaltı kazandığı pozisyon oldu. İşte eski hakemlerin yorumları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 09:37
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Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler açıkladı...

Trendyol Süper Lig'in 7'nci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler açıkladı...

Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp üstlendi.

Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler açıkladı...

VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev aldı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler açıkladı...

Galatasaray'ın 3-0 öne geçtiği mücadele 3-3 sona erdi ve sarı kırmızılılar bu sonucun ardından bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler açıkladı...

Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasının tartışmalı kararlarını eski hakemler canlı yayında değerlendirdi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler açıkladı...

"KASIMPAŞA LEHİNE 77'NCİ DAKİKADA VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?"

Deniz Çoban: Penaltı benim için çok net. Oyuncu arkada adam olduğunu ve topa vurduğunu biliyor. O elini indirecek.

Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler açıkladı...

Bahattin Duran: Oyuncu havaya çıktıktan sonra doğal olmayan şekilde kolunu açtı. Açık ve net penaltı. İlk penaltı iptali 4 dakika 26 saniye, ikinci penaltı 5 dakika 3 saniye! Bu ikisi 9 dakika 29 saniye. Toplamda 17 dakika 2 saniye maç durdu! 17 dakikaya, 6 dakika uzatma veremezsiniz!

Bülent Yıldırım: İzlerken 1-2 saniyede penaltı olduğuna karar verdik. Bu kadar geç karar vermeleri enteresan. Çok net bir penaltıydı, uzun sürmesini merak ettim.

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