Galatasaray - Kasımpaşa maçındaki penaltı kararı doğru mu? Eski hakemler açıkladı...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray, 3-0 öne geçtiği mücadelede Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalarak büyük bit hayal kırıklığı yarattı. Maçın ardından dikkat çeken konu ise Kasımpaşa'nın penaltı kazandığı pozisyon oldu. İşte eski hakemlerin yorumları... GS SPOR HABERLERİ
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Müsabakada Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ile Ali Can Alp üstlendi.
VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev aldı.
Galatasaray'ın 3-0 öne geçtiği mücadele 3-3 sona erdi ve sarı kırmızılılar bu sonucun ardından bu sezon ilk puan kaybını yaşadı.
Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasının tartışmalı kararlarını eski hakemler canlı yayında değerlendirdi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım çarpıcı ifadeler kullandı.
"KASIMPAŞA LEHİNE 77'NCİ DAKİKADA VERİLEN PENALTI KARARI DOĞRU MU?"
Deniz Çoban: Penaltı benim için çok net. Oyuncu arkada adam olduğunu ve topa vurduğunu biliyor. O elini indirecek.
Bahattin Duran: Oyuncu havaya çıktıktan sonra doğal olmayan şekilde kolunu açtı. Açık ve net penaltı. İlk penaltı iptali 4 dakika 26 saniye, ikinci penaltı 5 dakika 3 saniye! Bu ikisi 9 dakika 29 saniye. Toplamda 17 dakika 2 saniye maç durdu! 17 dakikaya, 6 dakika uzatma veremezsiniz!
Bülent Yıldırım: İzlerken 1-2 saniyede penaltı olduğuna karar verdik. Bu kadar geç karar vermeleri enteresan. Çok net bir penaltıydı, uzun sürmesini merak ettim.
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