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Haberler Galatasaray

Tarsus Spor: 57 - Galatasaray: 77 (MAÇ SONCU ÖZET)

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda oynadığı mücadelede Tarsus Spor'u 77-57'lik farklı skorla yendi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 16:11
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Tarsus Spor: 57 - Galatasaray: 77 (MAÇ SONCU ÖZET)

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, deplasmanda oynadığı mücadelede Tarsus Spor'u 77-57'lik farklı skorla yendi.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Çağatay Taşkın, Oğuzhan Güzel

Tarsus Spor: Sheppard 6, Heal 14, Büşra Akgün 3, Alleyne 11, Hurt 18, Ecem Erk, Elif Emirtekin 3, Arzu Asiye Özdemir 2, Banu Şimşek, Ceylin Beyza Altunpa

Galatasaray: Gökşen Fitik 2, Jisu Park 16, Meltem Yıldızhan 11, Fraser 19, Vanloo 9, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 4

1. Periyot: 15-21 (Galatasaray lehine)

Devre: 23-42 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 42-60 (Galatasaray lehine)

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