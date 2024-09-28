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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! "Osimhen ve Icardi..."

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşma öncesi çift forvet sistemi hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 18:35 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 18:40
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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Buruk'tan rotasyon açıklaması! "Osimhen ve Icardi..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli çalıştırıcı rotasyon hakkında konuştu.

Okan Buruk: "Bizim dizilişimiz genelde 4-4-2'ye yakın. Çok farklı bir sistem olmuyor aslında. Ama bunu Mauro Icardi de yapabilecek bir kapasitede. Osimhen de bunu yapan birisi. Bu yüzden bunu tercih ettik. Orta sahada Sara'nın fizik olarak iyi olduğunu gördük. Kerem Demirbay da moralli ve istekli. İkisi de savunma görevlerini ciddi şekilde yapan oyuncular. Savunmada değişikliklerimiz var yine. Bütün oyuncularımız çok değerli." dedi.

"SERHAT AKIN'A YAPILAN SALDIRI..."

"Futbolun içerisinde istemediğimiz Serhat Akın'a, milli oyuncuya yapılan saldırı... Eleştiri, konuşma, birçok şey oluyor ve olacak. Bu tür yorumcuyu susturmak ve ona yapılacak bir şey istemeyiz. Şiddet bir an önce bitmeli. Yapanlar yakalandı ama kimin yaptırdığı ortaya çıkmalı." ifadelerini kullandı.

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